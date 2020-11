Skoda Enyaq iV rusza na podbój świata samochodów elektrycznych i zamierza dać solidnego kopa autom spalinowym. W mateczniku marki, w fabryce Mlada Boleslav właśnie ruszyła seryjna produkcja tego SUV-a. Przygotowanie zakładu do wdrożenia nowego elektryka wymagało inwestycji 32 mln euro (ponad 140 mln zł). Co ciekawe, linia produkcyjna zaadaptowana na potrzeby pojazdów zasilanych elektrycznie równolegle będzie służyła do wytwarzania modeli z innymi typami napędu. Będzie zatem możliwe produkowanie na niej nie tylko elektrycznej Skoday Enyaq iV (nawet 350 sztuk dziennie), ale także tradycyjnych modeli Octavia i Karoq.

– Enyaq iV to pierwszy seryjnie produkowany model Skody, który od samego początku projektowano jako pojazd całkowicie elektryczny – powiedział Michael Oeljeklaus, członek zarządu Skoda Auto ds. produkcji i logistyki. – Oznacza to, że nowy SUV stawia również zupełnie inne wymagania w zakresie procesów produkcyjnych i sekwencji produkcji niż modele z silnikami spalinowymi. Wprowadzenie modelu Enyaq iV do produkcji łączyło się z inwestycją w głównej fabryce w Mlada Boleslav. Zmiany są unikatowe na skalę całej Grupy Volkswagen i pozwalają łączyć wytwarzanie samochodów opartych na platformach MQB i MEB na jednej linii – wyjaśnił.

Skoda daje pracę Polakom

Co ciekawe, Skoda do zakładów w Mlada Boleslav poszukuje nowych pracowników produkcji (mechanik nadwoziowy/blacharz, obróbka metali, operator produkcji w zgrzewalni), magazynierów i operatorów wózków widłowych. W jednym z najnowszych ogłoszeń z 25 listopada (w języku polskim) czytamy: Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – średnie miesięczne wynagrodzenie to około 30 000 koron brutto (czyli ok. 5100 zł). Wynagrodzenie podstawowe wynosi 26 159 koron (ok. 4,5 tys. zł). Do tego m.in.: bonus na start 14,5 tys. koron (2,5 tys. zł), premia na Boże Narodzenie od 5 tys. (855 zł) do 10 tys. koron (ponad 1700 zł) i kwietniowa premia od 4 tys. (ok. 680 zł) do 10 tys. koron (ponad 1700 zł). Pracodawca gwarantuje także 1500 koron dodatku grupowego po 3 miesiącach, 1000 koron miesięcznie za pracę w takcie, 25 dni urlopu, zniżki przy zakupie auta Skoda i darmowe zakwaterowanie przez 6 miesięcy. Wymagania? Bardzo dobra kondycja fizyczna i motywacja do pracy.

Skoda Enyaq. Trzy wielkości akumulatora, cztery zasięgi

Enyaq iV pojawi się z napędem na tylną oś lub na cztery koła. Kierowcy będą mogli wybrać także spośród trzech wielkości akumulatorów oraz pięciu wariantów mocy.

Długodystansowcem będzie Enyaq iV 80. Pod karoserią przy tylnej osi skrywa się silnik generujący ponad 200 KM i 310 Nm. Z największego akumulatora o pojemności brutto 82 kWh (netto: 77 kWh) producent deklaruje do 510 km jazdy. I nie jest to ostatnie słowo – na początku września, podczas światowej premiery w Pradze jeden z przedstawicieli Skody powiedział nam, że trwa homologacja na jeszcze większy zasięg w cyklu WLTP. Czyli za kierownicą takiego e-auta dalsze wyprawy są jak najbardziej realne. A hejterzy swoje twierdzenie, że elektryki nadają się jedynie do jazdy wokół komina mogą włożyć między bajki…

Największa bateria znajdzie się także w dwóch wersjach wyposażonych z przodu w drugi silnik elektryczny, czyli z napędem na cztery koła: Enyaq iV 80X oraz usportowionej vRS, o mocy odpowiednio 195 kW (265 KM) i 225 kW (ponad 300 KM). Oba modele to zasięg na poziomie 460 km. Topowy, przeszło 300-konny Enyaq iV vRS przyspieszy od 0 do 100 km/h w 6,2 s i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h – o 20 km/h więcej niż pozostałe warianty. Oprócz tego, najmocniejszy Enyaq iV potrafi ciągnąć przyczepę o masie do 1400 kg; auto można wyposażyć w elektrycznie wysuwany hak holowniczy.

Elektryczny SUV dla Kowalskiego?

Elektryczny SUV Skody będzie też dostępny w bardziej przyziemnych odmianach. Model podstawowy to Enyaq iV 50 o pojemności brutto akumulatora litowo-jonowego 55 kWh (netto: 52 kWh). Montowany z tyłu silnik elektryczny ma moc 109 kW (ok. 150 KM) i rozpędza auto od 0 do 100 km w 11,4 s. Deklarowany zasięg – do 340 km. Dalej i szybciej pojedzie tylnonapędowy Enyaq iV 60 z jednostką 132 kW (180 KM) i akumulatorem 62 kWh (netto: 58 kWh). Tu producent obiecuje 390 km zasięgu oraz sprint do setki w 8,7 s.

Trzy ładowarki iV Charger do domu

Enyaq iV może być ładowany na trzy sposoby. Oprócz zwykłego domowego gniazda elektrycznego 230 V, do nocnego ładowania można użyć także ładowarki ściennej o mocy do 11 kW (przewidziano trzy rodzaje ze względu na ilość funkcji). Uzupełnienie energii trwa 6 do 8 godzin zależnie od wielkości akumulatora.

Skoda niedawno pochwaliła się cenami swoich wallboxów. Najtańsza wersja jest dostępna za 1729 zł. iV Charger Connect kosztuje 2599 zł, a topowy model iV Charger Pro – 3669 zł.

Skoda zapewnia, że jej iV Charger ładuje nawet 8 razy szybciej niż prąd z gniazdka. Pozwala również ładować samochody elektryczne innych marek z kompatybilnym złączem typu 2. Znajdziemy je przykładowo w takich autach, jak: Opel Corsa-e, Peugeot e-208, Hyundai Kona, BMW i3 czy Nissan Leaf. Do tego użytkownik może decydować, kto będzie korzystać z ładowarki iV Charger Connect lub Pro. Za pomocą połączenia RFID lub odpowiedniej aplikacji można autoryzować wybrane pojazdy, a także blokować lub odblokowywać Wallbox. Co istotne, dzięki licznikowi prądu model iV Charger Pro oferuje indywidualną, dokładną rejestrację zużycia prądu i rozliczenie – to przydatna opcja w przypadku auta służbowego.

Trzecią opcją – idealną w trasie - są stacje szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 125 kW, inżynierowie twierdzą, że dzięki temu pierwszy elektryczny SUV Skody od 5 do 80 proc. zostanie naładowany w 38 minut. Co istotne, firma przez trzy lata do każdego auta w cenie dostarczy kartę MySKODA Powerpass, która uprawni do ładowania po preferencyjnych cenach w ponad 195 tys. punktów na terenie Unii Europejskiej.

Skoda Enyaq iV. Wyposażenie

Skoda w swoim pierwszym elektrycznym SUV wprowadza nową strukturę wyposażenia wnętrza – Design Selections to opcje inspirowane nowoczesnym wnętrzarstwem. We wszystkich wariantach wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu lub wytworzone w zrównoważony sposób, np.: wełnę, skórę garbowaną ekstraktami roślinnymi czy poliester pochodzący z butelek PET.

Do tego Enyaq iV to pierwsza Skoda wyposażona head-up z rozszerzoną rzeczywistością, wyświetlający informacje na dwóch różnych obszarach. Oprócz aktualnej prędkości i wykrytych znaków drogowych, na szybie tuż nad deską rozdzielczą, bezpośrednio przed oczami kierowcy, mogą też pojawiać się informacje z systemów wspomagających i wskazówki nawigacji. Strefa wyświetlania dla rzeczywistości rozszerzonej jest większa i znajduje się wyżej na szybie. Jest skierowana na drogę przed samochodem i wyświetla większe symbole, np. strzałki nawigacji, informacje z adaptacyjnego asystenta pasa ruchu Adaptive Lane Assist czy aktywnego tempomatu, znaki drogowe i ostrzeżenia.

Skoda Enyaq iV w cenie diesla

W Polsce elektryczny SUV pojawi się na początku 2021 r. Za ile? Idąc tropem polityki koncernu Volkswagen, trzeba spodziewać się, że podstawowy Enyaq iV 50 (150 KM) będzie kosztował tyle, co Kodiaq z silnikiem Diesla (o podobnej mocy i wyposażeniu), czyli od ok. 150-160 tys. zł.