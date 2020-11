Suzuki nie kłania się pandemii. Na polski rynek wjechały właśnie dwa zupełnie nowe modele: ACROSS, czyli SUV z napędem hybrydowym plug-in (ładowanie akumulatora z gniazdka) i hybrydowe kombi SWACE. Oba auta to efekt umowy z Toyotą. Do tego, jak wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, pod względem popularności nad Wisłą marka z Hammatsu jest w "Top 3" wśród japońskich producentów. Tak wysoka pozycja – w obliczu spadku całego rynku – pozwala na mocniejsze wsparcie polskiego sportu.

Suzuki wspiera kobiecą piłkę ręczną

Suzuki Motor Poland podpisało właśnie umowę sponsoringową ze Stowarzyszeniem Korona Handball Kielce. W efekcie zmienia się oficjalna nazwa klubu występującego w 1. lidze polskiej piłki ręcznej kobiet na Suzuki Korona Handball. Kieleckie szczypiornistki otrzymają mecenat finansowy. Ponadto japońska firma dostarczy flotę kilkunastu samochodów do dyspozycji piłkarek oraz sztabu szkoleniowego. Lista obejmuje takie modele jak: Vitara, SX-4 S-CROSS i Swift.

– Suzuki już od wielu lat współpracuje z piłką ręczną. Pomimo bardzo trudnego czasu wywołanego pandemią nadal aktywnie inwestujemy w polski sport, czego przykładem jest kolejna współpraca, tym razem z drużyną szczypiornistek z Kielc – powiedział Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland. – Klub Suzuki Korona Handball otrzyma od nas mocne wsparcie, które zapewni stabilność finansową i umożliwi rozwój jakości sportowej drużyny, a także ułatwi pozyskiwanie nowych, doświadczonych i utytułowanych zawodniczek. Nasze wsparcie pozwoli również na profesjonalizację wielu procesów związanych z funkcjonowaniem klubu. Liczymy, że nasza pomoc pozwoli zespołowi skupić się na rozwoju sportowym i walce o najwyższe cele – ocenił Dulnik.

Dzięki nowej umowie marka Suzuki będzie promowana w nazwie zespołu, a logotyp pojawi się na oficjalnych strojach meczowych oraz w trakcie spotkań 1. ligi polskiej piłki ręcznej kobiet. Umowa sponsoringowa została podpisana na rok z możliwością przedłużenia.

Superliga na celowniku

– Po siedmiu latach od rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia Korona Handball i budowaniu drużyny w oparciu o naszą zdolną młodzież, będziemy mogli walczyć o najwyższe cele wspólnie z uznaną i silnie związaną ze sportem marką – Suzuki – podkreślił Michał Chwaliński, prezes Stowarzyszenia Korona Handball Kielce. – Wierzę, że współpraca będzie satysfakcjonująca dla obu stron, a na koniec sezonu 2020/21 będziemy mogli świętować awans do PGNiG Superligi Kobiet. Dziękuję w imieniu Zarządu Korony Handball Kielce firmie Suzuki Motor Poland oraz panu prezesowi Piotrowi Dulnikowi, za zaufanie i rozpoczęcie współpracy z naszym klubem, w tym przecież niełatwym dla wszystkich czasie. Mamy nadzieję, że nowy rozdział, który właśnie rozpoczynamy pod nazwą Suzuki Korona Handball Kielce będzie obfitował w same sukcesy, a kobieca piłka ręczna w Kielcach dostarczy wielu emocji oraz powodów do dumy w kolejnych sezonach – skwitował.

Suzuki Motor Poland to doświadczony gracz – od lat aktywnie angażuje się w polski sport. Sponsoruje polski boks olimpijski, reprezentację koszykówki, Energa Basket Ligę, koszykarską 1. Ligę Mężczyzn, reprezentację szczypiornistów oraz PGNiG Superligę, a także grającą w Fortuna 1. Lidze Koronę Kielce.