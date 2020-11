Światła to pięta achillesowa samochodów na polskich drogach. Aż 98 proc. kierowców doświadcza oślepiania przez inne auta, a 40 proc. skarży się, że ich światła świecą źle lub za słabo – ostrzega Instytutu Transportu Samochodowego. A jako najpoważniejsze źródło tych problemów eksperci wskazują nielegalne zamienniki żarówek zakładane do reflektorów (70 proc. badanych). Kierowcy oślepiają nie tylko siebie nawzajem, ale też pieszych i rowerzystów. Z badań ITS wynika również, że ok. 20 proc. reflektorów/żarówek jest wadliwych i powinno być niezwłocznie wymienionych. A jedynie 30 proc. pojazdów - spośród wszystkich poruszających się po drogach - ma dobrze lub akceptowalnie ustawione światła.

Reklama

– Problem nabiera szczególnego znaczenia właśnie teraz, w porze jesienno-zimowej, gdy zmrok zapada wcześniej a widoczność jest utrudniona również w ciągu dnia m.in. za sprawą niesprzyjających warunków atmosferycznych – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński, rzecznik ITS. – Sprawne światła są gwarantem bezpieczeństwa na drodze. Minimalizują ryzyko wypadku drogowego, gdyż te najtragiczniejsze w skutkach mają miejsce najczęściej na drogach nieoświetlonych w porze nocnej – to właśnie tam ryzyko wypadku śmiertelnego z pieszym jest 12-krotnie większe niż za dnia. Stąd na jakość oświetlenia pojazdów od lat zwracają uwagę także policjanci ruchu drogowego – zauważył.

Dziś akcja na polskich drogach

Dlatego Instytut Transportu Samochodowego, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada BRD, komunikator dla kierowców Yanosik, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Polski Związek Motorowy we współpracy z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów już piąty raz prowadzą ogólnopolską akcję "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo", której celem jest uświadomienie polskim kierowcom jak ważne jest prawidłowe ustawienie oświetlenia.

– Jesienią i zimą zmrok zapada już około godziny 16. O tej porze ruch na drogach jest całkiem spory, więc oślepiające reflektory czy źle ustawione światła stają się jeszcze bardziej niebezpieczne – wyjaśnił komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Mamy tego świadomość, dlatego też akcję "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" nieprzypadkowo organizujemy w tych miesiącach, kiedy to odpowiednie oświetlenie ma dla kierowców największe znaczenie – dodał.

W razie kontroli policji kierowca, którego pojazd będzie miał oświetlenie w fatalnym stanie technicznym i nie będzie można go dopuścić do dalszego ruchu, musi liczyć się z konsekwencjami. W skrajnych sytuacjach może to być mandat do 500 zł łącznie z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Policja sprawdzi, Yanosik doprowadzi

I właśnie dziś w sobotę 7 listopada kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich pojazdach. Do akcji przyłączyło się ponad 1000 stacjach kontroli w całej Polsce. Diagności zweryfikują m.in. stan lamp czy poprawne działanie żarówek. W aplikacji Yanosik będzie można odszukać najbliższą stację biorącą udział w akcji. Kierowcy będą także kierowani przez nawigację do konkretnych placówek biorących udział w kampanii.

– Jesteśmy twórcami aplikacji, z której miesięcznie korzysta ponad 2 mln kierowców. Jej podstawowym zadaniem jest ostrzeganie kierujących pojazdami o niebezpiecznych sytuacjach występujących na drogach. Mamy jednak świadomość, że zagrożenie może spowodować sam kierowca np. poprzez nieodpowiednio ustawione oświetlenie w aucie – ocenia Julia Rachwalska, Yanosik. – Dlatego też, już po raz kolejny, zdecydowaliśmy się włączyć do akcji "Twoje światła - nasze bezpieczeństwo". Za pośrednictwem aplikacji Yanosik będziemy informować kierujących o możliwości bezpłatnego sprawdzenia świateł oraz kierować ich do najbliższej stacji kontroli pojazdów, która bierze udział w kampanii – dodała.

► Stacje można także zlokalizować na interaktywnej mapie ►