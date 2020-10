Wygoda i zero dodatkowych kosztów serwisowych? Pełen outsourcing usług zarządzania flotą z gwarancją stałej ceny nawet przez 5 lat? SEAT wspólnie z Volkswagen Financial Services (VWFS) pod nazwą Full Service Leasing oferuje bardzo korzystne rozwiązania dla firm z parkiem pojazdów liczącym co najmniej 15 samochodów.

Reklama

– SEAT oferuje szeroką gamę samochodów, która odpowiada na różnorodne potrzeby przedsiębiorców, a Full Service Leasing to jedno z najbardziej konkurencyjnych obecnie rozwiązań finansowych dla firm. Połączenie tych obydwu produktów tworzy atrakcyjną ofertę dla biznesowych klientów – powiedział Maciej Zwiewka, kierownik sprzedaży flotowej w Volkswagen Financial Services. – Mocnymi punktami FSL są nie tylko znakomite warunki finansowe, ale i elastyczność oraz indywidualne podejście do klienta. Przedsiębiorca w szybki i łatwy sposób otrzymuje dynamiczne i niezawodne auta, a dzięki jednej stałej racie i jednej fakturze łatwiej mu kontrolować i planować firmowy budżet – zauważył Zwiewka.

Wybierając Full Service Leasing SEAT-a przedsiębiorca zapewnia sobie możliwość użytkowania floty samochodów bez dodatkowych i nieprzewidywalnych wydatków. Podczas całej umowy (trwającej od 2 do 5 lat) w stałej, atrakcyjnej miesięcznej racie zawarty jest koszt finansowania pojazdów (klient spłaca jedynie przewidywaną utratę wartości pojazdów w okresie umowy, a nie całą ich cenę) oraz dodatkowe usługi.

Te usługi to m.in.:

całodobowa opieka Assistance z autem zastępczym,

pełna opieka serwisowa w autoryzowanych stacjach obsługi, czyli przeglądy okresowe, zakup materiałów eksploatacyjnych (poza paliwem) i części zamiennych,

wszelkie naprawy,

wymiana i składowanie opon,

karta paliwowa, która ułatwi optymalizację kosztów związanych z rozliczeniami tankowań.

– To co wyróżnia Full Service Leasing SEAT-a na tle rynku, to również możliwość pakietowego wieloletniego ubezpieczenia uwzględnionego w racie wynajmu – podkreślił Maciej Zwiewka z VWFS. – Zakres odpowiedzialności jest taki sam jak w przypadku ubezpieczenia rocznego, a przedsiębiorca ma gwarancję stałej stawki w całym okresie umowy, co oznacza ograniczenie ryzyka podwyżek związanych np. z sytuacją rynkową czy zaistniałymi szkodami – wyjaśnił ekspert.

Po zakończeniu kontraktu auta można wymienić na nowe modele SEAT-a na podobnie atrakcyjnych zasadach. Dotychczasowe oddaje się np. do dilera, nie martwiąc się o ich odsprzedaż na rynku wtórnym i o utratę ich wartości.

Jaki może być koszt samochodu w Full Service Leasingu SEAT-a przy niewielkiej flocie? Przyjmijmy, że do firmy potrzeba 15 samochodów, w większości modeli Leon dla handlowców oraz kilku SEAT-ów Tarraco dla zarządu.

Nowy SEAT Leon byłby w wersji hatchback, z wyposażeniem Reference, silnikiem 1.0 TSI Start&Stop o mocy 90 KM i z manualną 5-biegową skrzynią. Parametry dla SEAT-a Tarraco to wyposażenie Style, 150-konny silnik 1.5 EcoTSI Start&Stop oraz manualna 6-biegowa skrzynia.

Każdy z samochodów byłby finansowany w ramach Full Service Leasing SEAT-a przez 3 lata, opłata wstępna wynosiłaby 10%, a łączny limit w czasie umowy to 60 tys. km. Ile przy takich parametrach będzie kosztował przedsiębiorcę miesięcznie nowy SEAT Leon? Zaledwie 823 zł netto, a w tej kwocie oprócz leasingu są już usługi: pełen zakres serwisu, przechowywanie i wymiana opon, samochód zastępczy oraz Assistance. Z takim samym zakresem usług FSL najwyższy model marki, SEAT Tarraco, stanowiłby miesięczny koszt 1354 zł netto. Jak na doskonale wyposażonego SUV-a, którego obsługą przez cały okres umowy zajmują się zewnętrzni eksperci – całkiem niewiele. Przy Full service Leasingu SEAT-a z powodzeniem można się skupić wyłącznie na działaniach swojej firmy.