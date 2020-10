IONITY, czyli sieć stacji ładowania o dużej mocy wchodzi do Polski. Pierwszy punkt na mapie naszego kraju pojawił się dokładnie w miejscowości Kaszewy Kościelne pod Kutnem, przy skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą krajową nr 92 (w pobliżu stacji Shell i magazynów HILLWOOD).

– Możemy potwierdzić, że budowa IONITY w Kutnie jest obecnie w trakcie realizacji. Plan zakłada zainstalowanie tam dwóch punktów ładowania, które później można rozbudować do czterech – powiedziała dziennik.pl Anja Timme z biura prasowego operatora sieci ładowania. – Jeśli zaś chodzi o dalsze plany, to z przyjemnością będziemy o nich informować w przyszłości – dodała.

Z naszych ustaleń w niemieckiej centrali IONITY wynika, że przewidziana moc ładowania do 350 kW. A taki potencjał urządzenia może w pełni wykorzystać np. Porsche Taycan. Firma nie określiła jeszcze terminu oddania pierwszej polskiej stacji do użytku.

– Proszę obserwować naszą mapę. Kiedy kolor pinezki zmieni się z białego na czarny wówczas będzie to oznaczać, że stacja jest już dostępna – usłyszeliśmy.

Od powstania w 2017 roku firma uruchomiła już 270 szybkich stacji ładowania rozmieszczonych co 120-150 km przy głównych trasach europejskich i dostępnych dla wszystkich modeli aut elektrycznych (ze złączem CCS). Spółka zamierza osiągnąć swój pierwszy kamień milowy w budowie i obsłudze 400 stacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

IONITY, którą stworzyły Grupa Volkswagen, BMW, Ford, Daimler (później dołączył Hyundai oraz Kia), oferuje użytkownikom elektryków tych marek specjalne ceny.

Jak wyglądają koszty? Przykładowo kupując Audi e-tron czy Mercedesa EQC do e-auta jest dodawana karta uprawniająca do tańszego ładowania na stacjach Ionity (1,45 zł/kWh).

Pierwszy rok karta jest darmowa, po tym czasie w przypadku Audi jej koszt to obecnie 19,80 zł (taryfa City) lub 72,60 zł (Transit) miesięcznie (do końca 2020 roku ze względu na obniżenie niemieckiego podatku VAT; wydanie nowej karty po zagubieniu – 30 zł). Do tego karty wydawane przez Audi czy Mercedesa uprawniają do tańszego ładowania w wielu innych punktach. Kierowcy elektrycznego SUV-a z Ingolstadt w przypadku Polski mają ich w sumie ok. 550, a dla porównania w Niemczech niemal 32 tys.

Korzyścią dla kierowcy jest nie tylko niższa cena, ale też porządek – na koniec miesiąca dostaje jedną fakturę, a podróżując nie musi mieć przy sobie kliku kart czy aplikacji od różnych operatorów.

Z kolei Volkswagen, który niedawno na polski rynek wprowadził ID.3 oferuje aplikację We Charge z trzema taryfami. Podstawowa We Charge Free nie wymaga wnoszenia opłaty miesięcznej. Zapewni podstawowy serwis z wykorzystaniem tylko jednej karty. To opcja przeznaczona głównie dla kierowców aut elektrycznych rzadko korzystających z publicznych stacji ładowania.

Taryfa We Charge Go w ocenie VW zaoferuje korzystniejsze ceny za każde pojedyncze ładowanie samochodu. To rozwiązanie ma trafić w gust kierowców regularnie ładujących auta na ogólnodostępnych stacjach.

We Charge Plus to taryfa dla dużo podróżujących – dzięki niej, np. na stacjach IONITY w Niemczech zapłacą oni 30 eurocentów za 1 kWh (ok. 1,32 zł/kWh; cennik niżej).