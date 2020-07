Tablica świetlna ustawiona przy drodze we wsi Gładyszów (woj. małopolskie) stała się chyba najsłynniejszym znakiem drogowym w Polsce. A wszystko przez komunikaty ostrzegawcze wyświetlane w mglisty dzień… w języku chińskim. Jakim cudem? Jedna z przyczyn branych pod uwagę to awaria urządzenia i przejście do ustawień fabrycznych (języka producenta?).

Co ciekawe, mimo całej sytuacji tablica nie myliła w treści komunikatu pogodowego.

– Ale dobrze jest napisane, że dzień deszczowy – skomentował na twitterze Marcin Przychodniak, były dyplomata w Pekinie i analityk ds. Chin w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.