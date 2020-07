- Jeden z wysokich urzędników instytucji nadzorowanej przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego został zatrzymany za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu - podało na swojej stronie internetowej Radio Szczecin. Wskazano, że z nieoficjalnych informacji rozgłośni wynika, iż prawo jazdy stracił szef Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

- Dyrektora WORD-u skontrolowano w tym tygodniu w ramach akcji +Trzeźwy Poranek+, w wydychanym powietrzu miał mniej niż pół promila alkoholu - podało radio.

Jak poinformowała Gabriela Wiatr z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pracownicy wydziału, pod który podlega WORD rozmawiali z dyrektorem ośrodka, muszą jednak dokładnie rozpoznać sprawę.

- Wydział nadzorujący pracę WORD zbada sprawę i przedstawi zarządowi województwa rekomendacje w dotyczące ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji - zaznaczyła Wiatr.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi - lub prowadzi do stężenia - we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, albo obecności od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm sześc. w wydychanym powietrzu. Za prowadzenie pojazdu w tym stanie grozi areszt, grzywna w wysokości do 5 tys. zł, a obligatoryjny jest zakaz prowadzenia pojazdów na czas od sześciu miesięcy do trzech lat oraz 10 punktów karnych.