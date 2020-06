Autobus linii 186 przebił bariery trasy S8 i spadł na Wisłostradę. Jechał mostem Grota-Roweckiego. Czoło autobusu wbiło się w biegnącą pod estakadą ścieżkę rowerową. Zablokowana została jezdnia w kierunku Poznania.

Jedna osoba zginęła, a 17 osób trafiło do szpitali. Ranną 17-latkę z podejrzeniem urazu kręgosłupa zabrał do szpitala helikopter LPR. W ocenie straży pożarnej autobusem podróżowało ok. 40 osób.

Straż pożarna do uwolnienia pasażerów z wraku musiała użyć sprzętu specjalistycznego.

ZTM zapewnia, że kierowca autobusu (trafił do szpitala) był doświadczony i wypoczęty, a autobus nowy i sprawny. Pojazd wyposażono w napęd na gaz ziemny. Paliwo ze zbiorników będzie odsysać firma specjalistyczna.

Na miejscu pracuje policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Ratownicy rozłożyli namiot do kwalifikacji stanu poszkodowanych.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przerwał urlop, który wziął na czas kampanii wyborczej i jedzie na miejsce tragedii.

Prezydent Andrzej Duda przebywający w USA odniósł się do zdarzenia na twitterze.