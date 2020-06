Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło "Bitwę o wozy 2020". – W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki – ten wpis wywołał na Twitterze burzę. Jak będzie z realizacją deklaracji? Wybory 28 czerwca…

A Volkswagen już obdarował OSP pierwszymi autami. Do strażaków z zaplanowanej puli 30 samochodów trafiło 10 granatowych Transporterów T6.

– Razem z samochodami przekazujemy strażakom karty paliwowe, co zapewni użytkownikom pełną mobilność i pozwoli na przejechanie trzydziestoma Volkswagenami łącznie ok. 75 000 km miesięcznie – powiedziała Daria Zielaskiewicz, dyrektor marketingu Volkswagen Financial Services.

Wszystkie VW T6 zostały ubezpieczone (OC, AC) i mają zapewnioną pełną obsługę serwisową.

– Pojazdy trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych w różnych regionach Polski i z różnym stanem dróg. Dlatego ważną cechą tych samochodów, obok przestronnego 6-osobowego nadwozia jest napęd 4x4. Pozwoli to strażakom pokonać nawet trudny teren czy bezdroża i dotrzeć z pomocą do potrzebujących – podkreśliła Zielaskiewicz.

Szybkość jest sprawą kluczową. – Strażacy ochotnicy są zwykle pierwsi na miejscu. Pierwsi udzielają pomocy, a często od szybkości ich działania, błyskawicznych decyzji, poświęcenia, zależy ludzkie życie i zdrowie. Działają w niemal każdym miejscu i w każdym rodzaju zagrożenia. Od tak błahych wydawałoby się spraw, jak wypompowywanie wody z piwnic po nawałnicach, do tak ważnych, jak właściwe zabezpieczenie lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – wyjaśnił Krzysztof Kowalczyk, dyrektor zarządu wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Do tego wszystkie Transportery zostały doposażone w środki i urządzenia do zwalczania i przeciwdziałania COVID-19.

– Każdy samochód został wyposażony w trójwarstwowe maseczki medyczne, kombinezony, rękawiczki nitrylowe, płyny do dezynfekcji powierzchni oraz rąk, a także opryskiwacz ciśnieniowy. Dzięki temu wyposażeniu strażacy będą mogli bezpiecznie nieść pomoc – dodał Kowalczyk.

30 VW T6 trafi do OSP w rejonach wymagających największego wsparcia. – W każdym województwie pojawią się nasze charakterystyczne, odpowiednio oznaczone samochody, od zachodniego Pomorza do Podkarpacia. Najwięcej będzie ich jednak jeździło w południowych rejonach Polski – w tym na Śląsku, którego mieszkańcy zostali wyjątkowo doświadczeni przez epidemię – oraz na Mazowszu – skwitowała Zielaskiewicz z VWFS.