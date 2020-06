Volkswagen ID.3 w limitowanej wersji 1ST najpierw był oferowany do rezerwacji w ciemno – zaliczkę wpłaciło ok. 30 tys. klientów w Europie. A teraz wybiła godzina realizacji zamówień na polskie drogi. Producent podał szczegóły dotyczące cen i wyposażenia elektrycznego auta.

– Najprawdopodobniej na przestrzeni lipca, jeszcze przed publikacją cennika ID.3, udostępnimy cennik ID.3 w wersji 1ST, dotyczący wyprodukowanych już aut dostępnych w naszych magazynach. Obecność tych samochodów w tzw. ofercie placowej, to naturalna konsekwencja metodologii, jaką obraliśmy w ramach pre-bookingu – powiedział Michał Świtaj, koordynator ds. elektromobilności marki Volkswagen. – Przypomnijmy, że klienci mogli po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej zapewnić sobie możliwość zakupu ID.3 1ST w preferowanej konfiguracji – nie wszyscy jednak ostatecznie zdecydowali się na taki krok. Samochody, które były pierwotnie zaplanowane dla klientów, którzy zrezygnowali lub zrezygnują z ich zakupu, zostaną zaoferowane za pośrednictwem konfiguratora na stronie internetowej www.volkswagen.pl – wyjaśnił.

W efekcie oznacza to, że szansa na zakup ID.3 z limitowanej wersji 1ST otworzy się przed osobami, które nie wpłaciły dotąd opłaty rezerwacyjnej. Niemiecki elektryk w premierowej edycji 1ST jest oferowany w trzech kolorach i w trzech wersjach wyposażenia.

Volkswagen ID.3 1ST w najtańszym, podstawowym wariancie kosztuje 167 190 zł. Na pokładzie oferuje m.in.: system Voice Control, nawigację, aktywny tempomat, radio cyfrowe DAB+, możliwość wyboru profilu jazdy, podgrzewanie foteli i kierownicy, podłokietnik z przodu, przewód do ładowania Mode 2 oraz 18-calowe alufelgi.

ID.3 1ST Plus (w cenie 194 390 zł) to dodatkowo m.in. kamera z tyłu, aktywny tempomat ACC oraz system bezkluczykowy dostęp Kessy Advanced. Poza tym we wnętrzu znajdują się designerskie fotele, konsola środkowa (z dwoma wejściami USB-C z tyłu, zamykana roletą i podświetlana) oraz podświetlenie wnętrza. Z zewnątrz wersja ta wyróżnia się dwubarwnym nadwoziem, przyciemnianymi szybami, elementami w kolorze srebra, matrycowymi reflektorami IQ Light, matrycowymi lampami z tyłu oraz obręczami kół z lekkich stopów o średnicy 19 cali.

Topowy VW ID.3 1ST Max kosztuje 215 990 zł i został wyposażony w panoramiczny szklany dach oraz wyświetlacz head-up display wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości.

Do tego zdecydowani na zakup samochodu, jako integralną część zamówienia dostaną Wallbox o maksymalnej mocy ładowania 11 kW. Każdy (niezależnie od momentu podjęcia decyzji), otrzyma też rok bezpłatnego zasilania samochodu energią elektryczną do 2000 kWh. Oferta dotyczy publicznych stacji ładowania, na których działa aplikacja WeCharge Volkswagena oraz w europejskiej sieci stacji IONITY.

Premierowy VW ID.3 1ST w podłodze skrywa akumulator o średniej pojemności 58 kWh, który zapewni zasięg od 300 do 420 km. Silnik elektryczny na tylnej osi generuje 150 kW (204 KM; 310 Nm). Przyspieszenie do 60 km/h zajmie 3,4 s. Prędkość maksymalną ograniczono do 160 km/h.

Zwykły ID.3 w wersji bazowej z najmniejszym akumulatorem (45 kWh) przejedzie 330 km. Największy (77 kWh) daje 550 km zasięgu. Pakiety baterii będą chronione 8-letnią gwarancją.

– Udostępnienie możliwości zamówienia ID.3 w wersji 1ST to ważny krok, związany z wprowadzeniem modelu ID.3 na polskie drogi. W następnej kolejności, na przełomie lipca i sierpnia opublikowany zostanie cennik modelu ID.3, zgodnie z pierwotnymi deklaracjami marki obejmujący wersję dostępną za mniej niż 130 tys. zł – powiedział dziennik.pl Hubert Niedzielski, , kierownik PR marki Volkswagen.

Wówczas ID.3 w myśl proponowanych dopłat, które mają ruszyć od 26 czerwca, załapałby się na program "Koliber" przewidziany dla taksówkarzy. W tym przypadku dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji (do 20 proc. kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 25 tys. zł) lub pożyczek (do 100 proc. kosztów kwalifikowanych).

Maksymalny koszt kwalifikowany zakupu lub leasingu jednego pojazdu elektrycznego wraz z kosztem zakupu i montażu jednego punktu ładowania nie może przekroczyć 150 tys. zł. Jeśli ktoś nie kupi ładowarki, wówczas kwota graniczna stanowi cenę maksymalną auta na prąd.