Volkswagen postanowił osłodzić kierowcom oczekiwanie na odbiór pierwszych sztuk nowego, elektrycznego modelu ID.3. Koncern właśnie poinformował, że osoby zainteresowane odbiorem ID.3 w premierowej wersji 1ST na początku września, będą mogły skorzystać z preferencyjnych warunków leasingu auta – warunkiem jest zgoda na późniejszą aktualizację oprogramowania. We wrześniu nie będą jeszcze aktywne dwa rozwiązania cyfrowe: funkcja bezprzewodowego App Connect i wyświetlanie dystansu w Head-Up Display z poszerzoną rzeczywistością. Pozostali, których nie interesuje pierwszeństwo w odbiorze ID.3 w premierowej wersji 1ST, otrzymają auto w czwartym kwartale 2020 r. Wówczas – jak zapewnia producent – samochód będzie już doposażony o brakujące funkcje.

– Wreszcie, osoby które zarezerwowały już ID.3 otrzymały długo oczekiwane zielone światło dla bezemisyjnej przyjemności z jazdy – powiedział Jurgen Stackmann, członek zarządu marki Volkswagen ds. sprzedaży. – W ramach podziękowania za ich lojalność wobec marki i wyraz uznania za ich cierpliwość podczas długiego oczekiwania na finalizację zamówienia, oferujemy wszystkim, którzy chcą odebrać swój egzemplarz ID.3 1ST już we wrześniu, zwolnienie z opłaty trzech pierwszych rat leasingu, jeśli zdecydują się na taką formę użytkowania samochodu – wyjaśnił.

Osoby, które zdecydowały się zarezerwować możliwość zakupu ID.3 w limitowanej wersji 1ST, od 17 czerwca będą mogły zamówić swój samochód i poznać szczegóły związane z ofertą finansową oraz wyposażeniem auta.

Volkswagen ID.3 w Polsce

– Przedstawienie oferty seryjnej wersji ID.3 w Polsce planowane jest na przełom lipca i sierpnia – do tego czasu osoby które dokonały rezerwacji możliwości zamówienia samochodu w limitowanej wersji 1ST będą mogły zdecydować się na wybranie preferowanego terminu odbioru swojego pojazdu – powiedział Łukasz Zadworny, dyrektor marki VW w Polsce. – Około 30 tys. tys. klientów w Europie dokonało rezerwacji modelu premierowej edycji 1ST. Również liczba rezerwacji w Polsce jest cały czas stabilna i nie możemy się już doczekać, by w sierpniu przekazać pierwsze auta naszym klientom – dodał.

Premierowy VW ID.3 1ST w podłodze skrywa akumulator o średniej pojemności 58 kWh, który zapewni zasięg od 300 do 420 km. Silnik elektryczny na tylnej osi generuje 150 kW (204 KM). Jednak w przypadku auta na prąd większe wrażenie robi fakt, że maksymalny moment obrotowy o wartości 310 Nm jest dostępna zawsze, wszędzie i w dowolnej chwili. Dlatego ID.3 za każdym razem nabierze prędkości bezszelestnie, bez ociągania – maksymalnie do 160 km/h. Przyspieszenie do 60 km/h zajmie 3,4 s.

ID.3 1ST jest dostępny w trzech wariantach wyposażenia. Podstawowy pakiet obejmuje nawigację, radio cyfrowe DAB+, podgrzewanie foteli i kierownicy, podłokietnik z przodu, przewód do ładowania Mode 2 oraz 18-calowe obręcze kół z lekkich stopów. Można też wybrać m.in. kolor lakieru i kolor wnętrza.

Volkswagen ID.3 w wersji bazowej z najmniejszym akumulatorem (45 kWh) przejedzie 330 km. Największy (77 kWh) daje 550 km zasięgu. Co istotne, pakiety baterii będą chronione 8-letnią gwarancją.

W Polsce ID.3 w podstawowym wariancie ma kosztować mniej niż 130 tys. zł.

Volkswagen w ramach elektrycznej ofensywy planuje oferować pojazdy na prąd we wszystkich głównych segmentach do 2022 roku. Niemiecka marka zamierza zostać liderem na rynku e-mobilności w nadchodzących latach i dlatego do 2024 zainwestuje 11 mld euro w rozwój oraz nowe produkty. W roku 2025 VW spodziewa się wyprodukować 1,5 mln e-samochodów.