Skoda Octvia Scout czwartej generacji ujawniona. Rodzinne kombi w szpanerskiej, uterenowionej wersji chwali się prześwitem większym o 15 mm i aluminiową zbroją chroniącą spód auta – płyty osłaniają przewody hamulcowe i paliwowe. Ponadto plastikowe nakładki zabezpieczają nadkola, progi boczne oraz dolną część drzwi. Nastawy zawieszenia zmieniono tak, by auto lepiej radziło sobie z nierównościami (porównaniu do zwykłego modelu). Samochód wyposażono również w funkcję Off-Road, która wyostrzy działanie systemów wspomagających kierowcę i aktywuje tzw. asystenta zjazdu.

Reklama

Octavia Scout jest standardowo wyposażona w światła przeciwmgielne LED oraz przednie reflektory Full LED Matrix. Nadkola wypełniają 18-calowe felgi aluminiowe Braga. Zamiast nich można zażyczyć sobie 19-calowe obręcze (Manaslu lub antracytowe Braga). Relingi dachowe, listwy wokół szyb oraz obudowy elektrycznie sterowanych i podgrzewanych lusterek z funkcją automatycznego przyciemnienia są chromowane.

Wnętrze to projekt znany, ale od cywilnych wersji odróżnia się dekoracjami przypominającymi drewno. Logo Scout wyszyto m.in. na fotelach. Tapicerka siedzeń powstała ze specjalnej tkaniny ThermoFlux. Nowa Octavia Scout stała się też bardziej cyfrowa i dotykowa. W honorowym miejscu kokpitu mamy 10-calowy wyświetlacz do zawiadywania multimediami. Nie brakuje aluminium czy chromu. Skoda dumna jest też z dwuramiennej kierownicy…

Nowy silnik Diesla i napęd na przód

Octavia Scout będzie dostępna po raz pierwszy z najsilniejszą jednostką w historii tego modelu – silnikiem 2.0 TDI Evo o mocy 200 KM i momencie obrotowym 400 Nm.

Jednak do większej popularności tego modelu może przyczynić się tańsza wersja z napędem na przednią oś. Tu zestawiono benzynowy silnik 1.5 TSI/150 KM i manualną 6-biegową skrzynię. Wprowadzając taką konfigurację Skoda najwidoczniej chce podkraść klientów z segmentu SUV. W końcu większość dzisiejszych przedstawicieli tej modnej klasy w ogóle nie ma napędu 4x4. A jeśli już ma, to i tak jest on kiepski i doprowadzi do utknięcia w pierwszej głębszej kałuży błota.

Producent przewidział też jednostki: 2.0 TSI/190 KM i 2.0 TDI/200 KM lub 150 KM. Każdy z tych silników w standardzie z napędem na obie osie i 7-biegową skrzynią DSG.

W Polsce nowa Skoda Octavia Scout zadebiutuje po wakacjach.