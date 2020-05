Samochód elektryczny tańszy o podatek VAT? Sen może niebawem się ziścić. Firmy oraz organizacje z branży elektromobilności w specjalnym piśmie do Komisji Europejskiej domagają się od jej urzędników zakasania rękawów i przyłożenia się do pracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu. Lista postulatów, z którymi europejscy liderzy rynku e-mobility zwrócili się do KE zawiera m.in. objęcie priorytetem finansowego wsparcia rynku samochodów elektrycznych, wzrost nakładów na rozbudowę infrastruktury ładowania oraz wprowadzenie dodatkowych instrumentów wspomagających elektromobilność, takich jak zwolnienie z VAT.

Według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, jednego z sygnatariuszy listu, właśnie elektromobilność powinna się znaleźć w centrum europejskiego planu ratunkowego po Covid-19.

Przypominamy, że pod koniec maja wyciekł zarys szykowanego przez KE specjalnego pakietu zachęt, które miałby przyciągnąć kierowców do samochodów elektrycznych. Najwidoczniej branża na wieść o planach postanowiła kuć żelazo póki gorące i publicznie chce skłonić decydentów do przekucia słów w czyny.

Zero VAT. Ukraina jak Norwegia

– Zwolnienie samochodów elektrycznych z VAT ma potencjał by stać się przełomowym czynnikiem napędzającym rynek – powiedział dziennik.pl Maciej Mazur. – Obejmie swoim zasięgiem znacznie większą liczbę pojazdów niż dopłaty i inne zachęty natury finansowej wprowadzane w poszczególnych państwach członkowskich, tym bardziej że niektóre kraje przeznaczają na wsparcie e-mobility stosunkowo ograniczone środki. Wprowadzenie zwolnienia z VAT pozwoli na maksymalizację potencjału unijnego rynku samochodów elektrycznych – podkreślił szef PSPA.

Mazur jako przykład kraju, w którym takie zwolnienie obowiązuje wskazał Norwegię – europejskiego lidera elektromobilności.

– W 2019 r. udział modeli całkowicie elektrycznych na norweskim rynku wyniósł 42,4 proc., co stanowi absolutny rekord w skali globalnej. Na zwolnienie EV z VAT zdecydowała się również Ukraina. W rezultacie sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym wzrosła z 2,7 szt. w 2017 r. do 5,3 szt. w 2018 r. i 7,5 tys. szt. w 2019 r. – wyliczył przedstawiciel PSPA.

Autorzy pisma zaznaczają, że ucieszyli się na wieść o zobowiązaniu przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen do "wzmocnienia gospodarek poprzez skoncentrowanie się na wspólnych priorytetach, takich jak Europejski Zielony Ład" oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego, stanowiącej, że warty 2 bln euro plan naprawy gospodarczej powinien się skoncentrować wokół postanowień Green Deal. W ich ocenie wspieranie zrównoważonego transportu, a w szczególności elektromobilności, to najskuteczniejszy sposób na osiągnięcie krótko- i długoterminowych celów w zakresie klimatu i redukcji emisji CO 2 , przy jednoczesnym, znacznym ograniczeniu toksycznych zanieczyszczeń powietrza.

Elektryki ze wsparciem. Bez dopłat na spalinowe

Przedstawiciele branży wezwali także KE do zapewnienia, że wsparcie finansowe elektromobilności będzie traktowane jako priorytet.

– W obliczu pandemii Covid-19 to konieczny warunek dla zachowania wysokiej dynamiki wzrostu rynku samochodów elektrycznych – podkreślają.

Autorzy pisma domagają się jednocześnie, by Komisja Europejska przygotowała wytyczne dla państw członkowskich uniemożliwiające dofinansowanie starszych, nieekologicznych technologii oraz rynku pojazdów konwencjonalnych (z silnikami spalinowymi).

List otwarty do KE w sprawie zmian promujących auta na prąd podpisały m.in. Avere, największa i najstarsza organizacja branżowa kreująca rynek elektromobilności w Europie, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, norweskie stowarzyszenie Elbil, Ikea, Fastned (jeden z największych operatorów ultraszybkich stacji ładowania w Europie), LeasePlan, Unilever czy fundacja Transport & Environment. Wśród sygnatariuszy znalazły się ponadto organizacje branżowe i przedsiębiorstwa sektora e-mobility z Belgii, Bułgarii, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.