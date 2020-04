Toyota RAV4 pojawiła się w 1994 roku. Pierwsza generacja była niewielkim, lekkim autem SUV z samonośnym nadwoziem. Przez 26 lat na europejskie drogi wyjechało ponad 2 mln egz. tego modelu. A na całym świecie w japońską konstrukcję uwierzyło już ponad 10 mln kierowców. Dziesięciomilionowy egzemplarz najnowszej, piątej już generacji trafił do nowego właściciela w lutym 2020 roku.

W 2019 roku RAV4 był nie tylko najchętniej kupowanym SUV-em na świecie, ale również czwartym najpopularniejszym samochodem wszystkich segmentów. Najsilniejszą pozycję model ten zajmuje w Ameryce Północnej, gdzie w 2019 roku kupiono 535 tys. egzemplarzy. Drugim regionem, gdzie sprzedano najwięcej RAV4, była Europa (133 tys. szt.), zaś trzecim Chiny (127 tys. aut). Lwia część kierowców wybierała napęd hybrydowy 2.5/218 KM.

W drugiej połowie 2020 roku zadebiutuje na rynku nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, czyli z możliwością ładowania prądem z gniazda garażowego.

Pod karoserią RAV4 z wtyczką Toyota zamontowała nowy litowo-jonowy akumulator o dużej pojemności i zastosowała wzmocniony konwerter w jednostce sterującej mocą układu hybrydowego. Inżynierowie zmodyfikowali też 2,5-litrową benzynową jednostkę znaną ze zwykłej hybrydowej RAV4. Efekt? Moc 306 KM, która pozwala rozpędzić japońskie auto od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,2 s. W ocenie konstruktorów to zdecydowanie lepszy wynik od osiągów modeli z konwencjonalnymi silnikami. Co więcej, nowy SUV najprawdopodobniej zapewni najniższą w swojej klasie emisję CO 2 i zużycie paliwa: według wstępnej homologacji Toyoty emisja wynosi poniżej 29 g/km (wg WLTP). Inżynierowie twierdzą również, że ten rezultat nie ma sobie równych wśród obecnie produkowanych SUV-ów segmentu D z układem 4x4 i napędem hybrydowym plug-in.

Dzięki czterem trybom jazdy, kierowca RAV4 Plug-in może płynnie przełączać się z jazdy hybrydowej na tryb w pełni elektryczny. Nowe ustawienie EV pozwala na pokonywanie ponad 65 km korzystając wyłącznie z energii elektrycznej. Mało? Badania przeprowadzone w Niemczech dowodzą, że 80 proc. codziennych tras nie przekracza 42 km. Dodatkowo japoński SUV może jechać 135 km/h wyłącznie "na prądzie".