Volkswagen Golf, T-Cross czy Tiguan, a może Passat na jedno kliknięcie i bez wychodzenia z domu? Producent wprowadza właśnie nową, ogólnopolską platformę sprzedaży samochodów – tym samym potwierdzają się nasze wcześniejsze doniesienia o szykowanej przez VW zmianie (CZYTAJ WIĘCEJ). Rozwiązanie niemieckiej marki można określić "tarczą antykryzysową" na ciężkie czasy. Przypominamy, że w pierwszych dwóch dekadach marca zarejestrowanych zostało ok. 22 tys. aut osobowych, to niemal 23 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. W ocenie analityków rynku depresja w wyniku koronawirusa jeszcze się pogłębi. Stąd zmiana taktyki VW...

Reklama

– Volkswagen wprowadza właśnie nowatorski projekt pod nazwą Volkswagen e-Home, który stanowi optymalne rozwiązanie dla wszystkich, chcących uzyskać spersonalizowaną, omówioną z ekspertem ofertę dotyczącą wybranego samochodu – powiedział Wojciech Usak, dyrektor marketingu marki Volkswagen w Polsce. – Wynosimy obsługę klientów przez internet na nowy poziom, chcąc zaoferować im najwyższy komfort, jak i bezpieczeństwo, co ma szczególne znaczenie w świetle aktualnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Jest to możliwe m.in. dzięki skorzystaniu z know-how ekspertów z Volkswagen Home, warszawskiego concept store’u marki oferującego topową jakość obsługi klientów – zaznaczył.

Jak działa Volkswagen e-Home?

Platforma sprzedażowa na stronie internetowej firmy można zapoznać się z listą samochodów dostępnych od ręki w poszczególnych salonach niemieckiej marki w Polsce. Kolejnym krokiem po wyszukaniu odpowiedniego auta jest wideokonferencja z doradcą Volkswagen e-Home.

Volkswagen zapewnia, że zespół ekspertów to wyszkoleni specjaliści, którzy mogą odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące samochodu oraz oferty finansowej. Zainteresowany nowym autem może też liczyć na wsparcie m.in. przy opracowaniu dedykowanej oferty i pomocy w kontakcie z dilerem, aż od momentu odbioru czterech kółek.

– Klient zyskuje więc własnego asystenta, prowadzącego go przez proces wyboru i zakupu wymarzonego auta. Co ważne, rozwiązanie oparte jest na sprawdzonej technologii wideo, która umożliwia m.in. bezpieczne przesyłanie dokumentów. Volkswagen e-Home może także pośredniczyć w umówieniu jazdy próbnej na terenie Warszawy (z usługą door to door) wybranym modelem samochodu, przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i odpowiedniej dezynfekcji pojazdu. Jesteśmy do dyspozycji w godzinach 10:00 – 20:00 – mówi Mateusz Delikat, ekspert Volkswagen e-Home.

Przy okazji premiery e-Home Volkswagen podkreśla, że tradycyjne salony samochodowe oraz serwisy marki pozostają otwarte, ale w części z nich ograniczono np. godziny pracy.