Koronawirus nie daje za wygraną. Głównym zaleceniem dotyczącym bezpieczeństwa jest ograniczanie kontaktu z innymi ludźmi i pozostanie w domu.

– Jeśli jednak pojawia się konieczność skorzystania z samochodu najlepiej odbyć podróż w pojedynkę. W innym przypadku należy zachować dodatkową ostrożność i upewnić się, że żaden z pasażerów nie wykazuje objawów infekcji dróg oddechowych – radzi Jana Parmova, główny lekarz w Skodzie.

Bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów

Nawet jeśli prowadząc samochód kierowca jest odizolowany od czynników zewnętrznych i podróż autem pozwala zminimalizować kontakt z innymi osobami, to nie jest ona pozbawiona ryzyka, szczególnie gdy towarzyszą jej niezbędne postoje. Warto zatem zawsze mieć ze sobą w samochodzie specjalny środek do odkażania skóry.

Podczas podróży w kilka osób, każdy podróżujący może użyć maseczki ochronnej, jeśli są one dostępne. Klasyczna maseczka (typu chirurgicznego) nie chroni użytkownika przed wirusami, ale może znacznie zmniejszyć ryzyko zarażenia innych. Tak więc korzystanie z maseczki jest oznaką rozwagi w stosunku do pozostałych osób w samochodzie. Skuteczniejszą ochronę osobistą zapewniają natomiast maseczki klasy FFP3.

Dezynfekcja powierzchni

Bardzo ważnym aspektem jest dezynfekcja najczęściej dotykanych powierzchni przed i po podróży. Przed wejściem do samochodu należy pamiętać o dezynfekcji ram drzwi i zewnętrznych klamek, w tym klamki bagażnika. W samochodzie natomiast należy zadbać o dezynfekcję: kierownicy, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego, wewnętrznych klamek drzwi, ekranu systemu infotainment oraz pozostałych przycisków i pokręteł umieszczonych na panelu środkowym. Nie należy zapominać o przełącznikach kierunkowskazów i innych przełącznikach umieszczonych przy kierownicy, a także podłokietnikach oraz elementach sterujących pozycją fotela. Przestrzeganie tych zasad dotyczy każdej osoby podróżującej autem.

– Po zdezynfekowaniu samochodu należy go przewietrzyć. Dodatkowo zalecamy także zadbanie o system klimatyzacji. Na stacjach benzynowych dostępne są specjalne zestawy przeznaczone do tego celu. Czysta klimatyzacja to mniejsze ryzyko rozwijania się chorobotwórczych grzybów, bakterii i wirusów – zauważa Parmova.

Do dezynfekcji samochodu najlepiej sprawdzą się środki zawierające co najmniej 70 proc. roztwór alkoholu izopropylowego i ściereczki z mikrofibry lub gotowe chusteczki dezynfekujące. Do odkażania samochodu nie zaleca się natomiast, według danych organizacji Consumer Reports, stosowania chlorowych wybielaczy czy wody utlenionej, ponieważ mogą one zniszczyć powierzchnie. Podczas czyszczenia tapicerki należy zachować dodatkową ostrożność: zbyt intensywne czyszczenie alkoholem może odbarwić materiał. Skórzane powierzchnie po oczyszczeniu należy pokryć środkami do ochrony skóry.

Tankowanie bez ryzyka

Używanie samochodu wiąże się z jego tankowaniem. Podczas obecności na stacji benzynowej warto skorzystać z rękawiczek jednorazowych. W razie możliwości warto napełnić zbiornik do pełna, tak by nie wracać w najbliższym czasie po paliwo. Dobrym pomysłem jest stacja samoobsługowa lub taka, która oferuje płatność za paliwo poprzez aplikację.

– Jeśli na stacji pracuje personel należy zachować odpowiedni odstęp od pracownika i zapłacić kartą zbliżeniową lub telefonem komórkowym. Po wszystkim trzeba dokładnie umyć ręce lub zdezynfekować je specjalnym środkiem do odkażania skóry, który warto mieć zawsze ze sobą w samochodzie – kwituje Jana Parmova.