Czekamy na ustalenie przez lekarzy dokładnych obrażeń jakich doznał ciężej ranny funkcjonariusz. Na szczęście jego życie nie jest zagrożone. W chwili transportu do szpitala był przytomny - poinformowała Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Do zdarzenia doszło w środę, około godz. 16 w kompleksie leśnym w pobliżu Nowego Klępska w gminie Sulechów. Patrolujący ten teren policjanci z komisariatu w Sulechowie chcieli wylegitymować dwóch mężczyzn stojących przy aucie osobowym.

Mężczyźni ci nie zastosowali się do poleceń i wsiedli do auta. Policjanci, chcąc uniemożliwić im ucieczkę, podbiegli do samochodu i otworzyli jego przednie drzwi. Wówczas kierowca auta gwałtownie ruszył do tyłu. Funkcjonariusze zostali uderzeni drzwiami pojazdu. Jeden z nich prawdopodobnie został również przejechany przez przednie koło – powiedziała Barska.

Dodała, że w kierunku odjeżdżającego auta lżej ranny policjant oddał jeszcze strzały, jednak to nie skłoniło kierowcy do zatrzymania się.

Obecnie trwa obława za sprawcami. Z uwagi na dobro prowadzonych czynności policja nie udziela szerszych informacji na temat tych działań. Nie podaje też opisu pojazdu, którym poruszali się poszukiwani mężczyźni. O zdarzeniu zostały również powiadomione ościenne jednostki policji.