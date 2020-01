Sony Vision-S to samochód elektryczny i autonomiczny. Został wyposażony w 33 czujniki, w tym przetworniki obrazu CMOS i czujniki ToF. Służą one do wykrywania osób i obiektów na zewnątrz i wewnątrz auta oraz zapewnienia kierowcy wsparcia na drodze.

Technologia "360 Reality Audio" ma wynieść wrażenia akustyczne na nowy poziom. Ich źródłem są wbudowane w siedzenia głośniki. Naprzeciwko przednich foteli znajduje się panoramiczny ekran zapewniający dostęp do multimediów.

Vision-S ma ok. 4,9 m długości, 1,9 m szerokości i 1,45 m wysokości. Rozstaw osi to aż 3,0 m. A to oznacza, że wymiarami plasuje się w klasie wyższej np. obok Audi A6.

Dwa silniki elektryczne o mocy 200 kW każdy (ok. 272 KM) przy każdej osi zapewniają napęd 4x4. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa tylko 4,8 s. Prędkość maksymalna to 240 km/h. Masa własna to ponad 2,3 t. Sony nie pochwaliło się zasięgiem i czasem ładowania.

Przy budowie Vision-S japoński koncern współpracował z takimi tuzami jak m.in. Magna Steyr (projekt auta), Bosch, Continental, BlackBerry, Here czy Nvidia.

Sony planuje przeprowadzić testy drogowe Vision-S do marca 2021 r. Firma twierdzi, że obecnie nie ma planów komercyjnej sprzedaży lub masowej produkcji tego auta.