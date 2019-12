W tym roku w Polsce oddano do użytku 445 km dróg. Głównie są to drogi ekspresowe i odcinki autostrad - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas oddawania do ruchu odcinka trasy S17 od obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina.

- Rok 2019, to był kolejny rekordowy rok jeżeli chodzi o otwarcie nowych dróg w Polsce. Wiemy już, że oddaliśmy do użytku kierowcom w Polsce 445 km nowych komfortowych i bezpiecznych dróg w Polsce. To głównie drogi szybkiego ruchu, odcinki autostrad, odcinki dróg ekspresowych. To również bardzo istotne z punktu widzenia regionalnego - obwodnice - powiedział Weber. Wiceminister dodał, że obecnie w fazie realizacji znajduje się blisko sto odcinków dróg, a wartość tych inwestycji to blisko 50 mld zł. - To kolejne ponad 1 tys. km dróg, które w przyszłości zostaną udostępnione. Ministerstwu Infrastruktury zależy na tym, aby drogi w Polsce były budowane w sposób spójny, aby z każdego miejsca do centrum Polski można było dojechać w bardzo krótkim czasie - podkreślił Weber.