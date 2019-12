Zablokowana jest na 99. km w okolicach Ostródy droga krajowa nr 16, gdzie w sobotę rano zderzyły się 2 auta osobowe. Do wypadku doszło, bo pijany kierowca audi nie zatrzymał się do kontroli i uciekając przed pościgiem, wyprzedzał na trzeciego, przez co zderzył się z innym autem – poinformowała PAP policja.

Do zderzenia dwóch aut osobowych doszło na krajowej szesnastce na odcinku Grudziądz-Ostróda, na 99. km tej trasy. Samochodami, które uczestniczyły w wypadku, podróżowały cztery osoby. Wszystkie są ranne. Oficer prasowa policji w Ostródzie Anna Balińska poinformowała PAP, że audi, które uczestniczyło w wypadku w Ostródzie na ul. 11 listopada, nie zatrzymało się do kontroli drogowej. Zaczęło uciekać drogą nr 16 i wykonywało niebezpieczne manewry, m.in. wyprzedzało na trzeciego i na podwójnej ciągłej. W trakcie takiego wyprzedzania zderzyło się czołowo z bmw. Policja będzie ostro karać, stracisz prawo jazdy. "Nie ma co liczyć na cud" Zobacz również - Na miejscu jest helikopter pogotowia lotniczego, kierowca audi trafił do szpitala w Ostródzie. Wiemy już, że jest pijany, ma 2 promile alkoholu w organizmie – podała PAP policjantka. W ocenie policji helikopter może też zabrać pasażera audi. Kierowca, który doprowadził do wypadku, ma 48 lat. Droga nr 16 jest całkowicie zablokowana. Miejsce zdarzenia należy objeżdżać droga krajową nr 15.