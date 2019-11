Volkswagen twierdzi, że jego ID. Charger, umożliwia ładowanie akumulatorów prądem o mocy do 11 kW, co oznacza, że proces ten odbywa się prawie 5 razy szybciej niż w wypadku ładowania z domowego gniazda prądu. Volkswagena ID.3 z akumulatorem o pojemności 58 kWh można dzięki temu urządzeniu zasilić do pełna energią w ciągu 6 godzin.

VW zaoferuje wallbox ID.Charger w trzech wersjach, różniących się głównie zakresem funkcji cyfrowych (ID.Charger, ID.Charger Connect i ID.Charger Pro).

Wallbox zapewnia szybkie zasilanie akumulatora prądem o mocy od 7,4 kW do 11 kW w miejscu garażowania auta / Volkswagen

ID.Charger to najtańsza i podstawowa ładowarka - kosztuje 1729 zł. Urządzenie jest wyposażone w zamontowany na stałe przewód z wtyczką typu 2 i pozwala na ładowanie prądem o mocy 7,4 kW (przyłącze jednofazowe) lub 11 kW (przyłącze trójfazowe). Producent twierdzi, że bazoway wallbox jest trwały i bezpieczny w użytkowaniu, a jego instalacja prosta i niedroga.

Bardziej rozbudowana ładowarka ID.Charger Connect została wyposażona w funkcje cyfrowe. Można ją połączyć z domową siecią i ze smartfonem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi. Opcją dodatkową jest też połączenie za pośrednictwem transmisji danych (z prędkością LTE). Dzięki temu można zachować stałą kontrolę nad urządzeniem i nad procesem ładowania oraz korzystać z praktycznych funkcji, jak sterowanie przy pomocy aplikacji, zdalna diagnostyka urządzenia, kontrola dostępu przy pomocy karty do ładowania oraz regularna aktualizacja oprogramowania. Cena ładowarki ID.Charger Connect w chwili wprowadzenia na rynek to 2599 zł.

Bazowe urządzenie jest wyposażone w zamontowany na stałe przewód z wtyczką typu 2 / Volkswagen

Wreszcie ID.Charger Pro, który jest topową wersją ładowarki VW i oprócz funkcji cyfrowych oraz seryjnego modułu LTE ma też wbudowany licznik energii rejestrujący jej zużycie z dokładnością do jednej kilowatogodziny. Dzięki temu można jeszcze lepiej kontrolować pobór energii i w prosty sposób rozliczać rachunki np. za ładowanie akumulatora w służbowym samochodzie. ID.Charger Pro wejdzie do sprzedaży z ceną od 3669 zł. Koszt transmisji danych LTE przez cały czas użytkowania wallboxa został zawarty w jego cenie.

Wszystkie trzy wersje będzie można zamówić na początku 2020 roku przez internet albo u dilerów VW / Volkswagen

Wszystkie trzy wersje będzie można zamówić na początku 2020 roku przez internet albo u dilerów Volkswagena. Przed zakupem będzie można wstępnie sprawdzić online, czy domu da się zainstalować ładowarkę. Jeśli ktoś sobie tego zażyczy, Volkswagen wyśle fachowców, którzy zainstalują i uruchomią urządzenie.