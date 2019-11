Policjanci szybko dotarli do właściciela tego pojazdu oraz osób, które z nim podróżowały. Ustalili, że jeden z pasażerów wsiadając do samochodu poczuł dyskomfort, poczuł że coś go uwiera. W związku z tym postanowił pozbyć się kłopotu i nie wiedząc, że jego kolega trzyma pieniądze w reklamówce, po prostu wyrzucił ją przez okno - relacjonował podkom. Karol Brandys z policji w Opolu.

Ostatecznie pieniądze wróciły do właściciela.