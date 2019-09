Jak powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kole sierż. sztab. Weronika Czyżewska „życiu żadnego z poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo”.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że cztery osoby mają połamane kończyny. Są to osoby w wieku od 15 do 17 lat. Pozostałe osoby z ogólnymi potłuczeniami również zostały przewiezione do szpitala - powiedziała Czyżewska.

Motocyklista, również poszkodowany w wypadku, był trzeźwy. To 43-letni mieszkaniec gminy Kościelec. Z nieznanych przyczyn około godz. 19.10 na łuku drogi zjechał z jezdni, wjechał na chodnik i uderzył w tę grupę osób - dodała policjantka.

Do wypadku doszło na gminnej drodze w centrum miejscowości Kościelec.