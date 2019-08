Autonomiczne ciężarówki mają już niedługo przejąć transport towarów, a kapsuły hyperloop, dalekie krewne tradycyjnych kolei, przewozić pasażerów w tunelach zawieszonych kilka metrów nad ziemią niemal z prędkością dźwięku. A jeśli to tylko mrzonki? Nowe technologie obiecują transportowi bardzo wiele, ale być może przyszłość wcale nie należy do rewolucyjnych projektów, ale do rozwiązań sprawdzonych od lat.

Na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy (3-5 września) o perspektywach stojących przed transportem w ramach panelu „Podziemne tunele, indukcyjne samochody, kolej wielkich prędkości - przyszłość komunikacji w Europie?” będą rozmawiać miedzy innymi Andrzej Bittel - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Adrian Furgalski - wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR oraz parlamentarzyści: Sylwester Chruszcz - wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury i Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury w latach 2007-2011.

Temat jest ważny i aktualny, bo transport to w dalszym ciągu jedno z największych wyzwań ekonomicznego rozwoju w Europie. Przez ostatnie lata byliśmy świadkami powstawania rewolucyjnych projektów i koncepcji dotyczących jego ewolucji. Czy to naprawdę możliwe, że duże ośrodki miejskie w Europie, takie jak Wiedeń i Bratysława, Warszawa i Łódź, czy Paryż i Londyn, zostaną połączone przy pomocy futurystycznych rozwiązań, takich jak hyperloop? Czy może funkcjonujące od lat, strategiczne systemy logistyki oparte na kolei, spedycji ciężarowej oraz samolotach będą w dalszym ciągu dyktować warunki na rynku?

Jak daleko jesteśmy od komunikacji przyszłości, czy Europa i Polska są gotowe na tego typu wynalazki i jak bardzo nowoczesna technologia komunikacyjna może ułatwić życie ludziom, o tym już niebawem podczas krynickiego Forum Ekonomicznego.