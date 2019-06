Decyzja dotyczy regulaminu płatnego parkowania w stolicy, ale jest wiążąca również dla innych polskich miast.

Sprawa została skierowana do sądu, gdyż - według skarżących - numer rejestracyjny pojazdu powinien być traktowany jak dane osobowe. Ich zdaniem wpisywanie go do parkometru miało naruszać ustawę o ochronie takich danych.

Sąd pierwszej instancji się z tym zgodził, ale w piątek Naczelny Sąd Administracyjny uchylił to postanowienie.

Dla samorządów decyzja NSA oznacza, że nie będą musiały całkowicie zmieniać systemu opłat za parkowanie, co wiązałoby się z kosztami takimi jak m.in. wymiana parkometrów. Informację jako pierwsze podało radio RMF FM.