Volkswagen uruchomił europejski system rezerwacji swojego pierwszego elektrycznego modelu z nowej rodziny ID. – Volkswagena ID.3. I okazuje się, że internetowy system chwilami nie był w stanie sprostać liczbie korzystających z niego osób. W ciągu doby w całej Europie przyjęto ponad 10 000 rezerwacji, a ich liczba podobno rośnie z każdą godziną. Niemiecki producent na początek "rzucił na rynek" ograniczoną do 30 tys. egzemplarzy specjalną wersję ID.3 1st Edition.

– W ciągu zaledwie 24 godzin ponad 10 tys. osób dokonało rezerwacji Volkswagena ID.3 1st Edition. Tak duże zainteresowanie w tak krótkim czasie zdecydowanie przekroczyło nasze oczekiwania. Rodzina ID. sprawi, że elektryczna mobilność będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców – powiedział dziennik.pl Tomasz Tonder, dyrektor PR Grupy Volkswagen.

A ile kosztuje ID.3? W Polsce wpłata początkowa wynosi 5 tys. zł. Najtańszy bazowy Volkswagen ID.3 o mocy 115 kW (ok. 160 KM) ma kosztować na naszym rynku poniżej 130 tys. zł.

To oznacza, że nowy elektryk VW będzie o ok. 40 tys. zł tańszy od obecnego e-Golfa, który dziś ceni się na ok. 169 tys. zł. I będzie też kosztował tyle ile Golf z silnikiem wysokoprężnym o podobnej mocy z porównywalnym wyposażeniem.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Elektryczny Volkswagen ID.3 1ST ma zasięg do 420 km (wg WLTP). ID.3 w podstawowej odmianie będzie kosztować w Niemczech mniej niż 30 tys. euro, a ekskluzywna wersja specjalna ID.3 1ST jest oferowana za mniej niż 40 tys. euro. Osoby, które zdecydują się na wstępną rezerwację, a później na kupno ID.3 1ST w cenie auta otrzymają Wallbox o maksymalnej mocy ładowania 11 kW.

Seryjne auto będzie oferowane również z małą baterią (45 kWh) – przejedzie 330 km. A z dużą (77 kWh) zapewni imponujące 550 km zasięgu.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Volkswagen ID.3 jest oferowany w czterech kolorach i w trzech wersjach wyposażenia do wyboru, w każdej wersji z obręczami kół o dużej średnicy oraz z bogatym wyposażeniem. Bazowy ID.3 ma wiele urządzeń z zakresu komfortu, np. system Voice Control oraz system nawigacyjny, ID.3 Plus ma dodatkowo reflektory IQ Light oraz nadwozie lakierowane w dwóch kolorach, z kolei wersja ID.3 Max została wyposażona w duży panoramiczny szklany dach oraz wyświetlacz head-up wykorzystujący technologię rzeczywistości rozszerzonej.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen / Friso Gentsch

Produkcja ID.3 rozpocznie się pod koniec 2019 roku. Pierwsze samochody trafią do kierowców w połowie 2020 roku. Nowego elektryka VW można zamawiać przez specjalną stronę internetową – www.volkswagen.pl/prebooking

Volkswagen przewiduje średnią sprzedaż ID.3 na poziomie 100 tys. egzemplarzy rocznie.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

W fabryce w Zwickau, gdzie ten elektryczny VW będzie powstawać wyprodukowano już 200 sztuk aut przedseryjnych. Zakład ma dziennie wytwarzać 1500 aut elektrycznych na potrzeby marek należących do Grupy Volkswagen.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen / Oliver Killig

ID.3 będzie pierwszym autem Volkswagena stworzonym w oparciu o modułową platformę MEB przeznaczoną do konstrukcji aut elektrycznych. Po ID.3 do sprzedaży trafią kolejne modele, których zwiastunami są studyjne ID. CROZZ, ID. VIZZION oraz ID. ROOMZZ.

W ten sposób marka Volkswagen zamierza stać się do 2025 roku czołowym producentem aut elektrycznych na świecie. Oferta obejmie ponad 20 wyłącznie elektrycznych modeli, sprzedaż ma wynieść ponad milion egzemplarzy rocznie.