– Zwróćcie uwagę na czarne Audi A5 Sportback, które skradziono mi dziś (11.04.2019) w nocy sprzed domu. Kradzież "na walizkę", mam nagranie na kamerze - wszystko trwało minutę od momentu wejścia na posesję – napisał na wykopie poszkodowany kierowca z Krakowa.

Kierowca Audi padł ofiarą rozpowszechnienia technologii keyless – bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu.

Zasada działania fabrycznych systemów bezkluczykowych jest prosta: w chwili, gdy ktoś pociąga za klamkę (lub dotyka specjalnego czujnika), centralka wysyła sygnał/zapytanie do pilota. Ten, gdy zapytanie odbierze, wysyła zezwolenie na otwarcie drzwi. Teraz wystarczy tę komunikację wzmocnić/przedłużyć, wsiąść i jechać. Samochód myśli, że kluczyk jest niedaleko, a gdy przedłużony sygnał zniknie, silnik i tak nie zgaśnie, bo byłoby to zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu.

I właśnie to rozwiązanie, które ma być udogodnieniem dla użytkowników, od pewnego czasu masowo otwiera złodziejom drzwi do samochodów polskich kierowców.

Amatorzy cudzej własności najczęściej wykorzystują fakt, że właściciele aut zostawiają kluczyki swoich pojazdów na parapecie okna lub w pobliżu drzwi wejściowych od domu (kluczyki w kieszeni właściciela siedzącego np. w restauracji także są łatwym celem). Przestępcy – przynajmniej dwóch – posługują się skanerem, transmiterem sygnału, wzmacniaczem oraz odpowiednią walizką (plecakiem), dzięki której odbiornik samochodu identyfikuje ją jako kluczyk.

Wszystko trwa kilka sekund. Jeden z członków szajki musi znaleźć się blisko kluczyka (np. zakraść się pod okno, usiąść w tej samej restauracji dwa stoliki dalej od właściciela auta), a drugi w tym samym czasie pociąga za klamkę upatrzonego samochodu. Auto wysyła żądanie przesłania kodu, sygnał ten jest wzmacniany przez złodziejskie urządzenie i przesyłany do kluczyka. Sygnał przez drugie urządzenie (spod okna domu) trafia do kluczyka, a ten odsyła żądany kod, który tą samą drogą trafia do auta, które staje otworem przed przestępcą. Podobna procedura jest powtarzana przy uruchamianiu silnika. Wystarczy wskoczyć za kółko i wcisnąć gaz...

Warto wiedzieć, że uruchomiony w ten sposób samochód z bezkluczykowym systemem może jechać, nawet jeśli właściwy klucz jest poza pojazdem. Komputer będzie jedynie informować o braku/zgubieniu klucza – a to złodziejowi raczej nie przeszkadza, zwłaszcza kiedy już samochód dotrze na miejsce rozbiórki na części. Także nadzieja pokładana w wyłączeniu jednostki napędowej przy tankowaniu nie daje szans okradzionemu. W większości przypadków możliwe było uzupełnienie paliwa z działającym silnikiem i dalsza podróż do złodziejskiej dziupli.

Co ciekawe, jeśli złodziej porzuci pojazd skradziony przez złamanie systemu bezkluczykowego, a auto znajdzie policja, wówczas jego właściciel może zostać posądzony o chęć wyłudzenia odszkodowania. Dlaczego? Na aucie nie ma żadnych śladów włamania.

A jaki los czeka czarne Audi A5 Sportback z Krakowa? Pewnie już zostało "pocięte".

Zbudowanie złodziejskiej "walizki" w domowych warunkach kosztuje ok. 100 euro (niewiele ponad 400 zł). A zasięg wzmocnionego sygnału może sięgać nawet 1000 m.

Każde auto w kilka sekund

Obrazem tego, jak dziurawy może być system keyless mający ułatwić nam życie, są wyniki najnowszych testów zabezpieczeń samochodowych przeprowadzonych przez niemiecki automobilklub ADAC. Jego eksperci za kilkaset euro zbudowali urządzenie do przechwytywania sygnału z kluczyka i wypróbowali je w praktyce. Tylko jeden producent wygrał ze złodziejami aut bezkluczykowych.

Oto lista aut i motocykli, które specjaliści ADAC otworzyli w kilka sekund - "X" oznacza, że obie próby wypały "pozytywnie". Złodzieje także to potrafią: