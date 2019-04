Tarpan będzie produkowany na jednej linii z Volkswagenem Caddy poznańskiej fabryce niemieckiego koncernu. Jako próbkę pokazano samochód z numerem 1 – to Tarpan Typ S-21_N w kolorze Ocean Blue, z silnikiem benzynowym 2,1 l o mocy 70 KM. Jednostka współpracuje z czterobiegową skrzynią. Pomysłodawcy nie wykluczają odmiany elektrycznej – w końcu VW już dysponuje technologią.

Wiadomo, że na początek zaplanowano limitowaną serię 300 aut. Stylistycznie nowy Tarpan ma być wierną kopią swojego poprzednika. A jednym z rozwiązań konstrukcyjnych przeszczepionych z protoplasty będzie m.in. przesuwna ściana, która pozwoli na powiększanie lub zmniejszanie wnętrza samochodu w zależności od potrzeb.

Współczesny Tarpan ma przewyższać pierwowzór pod względem jakości wnętrza i wykonania karoserii. Przypominamy, że blachy do pierwszych serii Tarpanów były klepane ręczenie, dlatego z ich spasowaniem bywało różnie.

Tarpan (model 237) był produkowany do 1995 roku. Poza tym, w latach 1988-1996, czyli do końca istnienia Fabryki Samochodów Rolniczych, powstawał także Tarpan Honker.

Volkswagen Poznań to nie tylko fabryki samochodów użytkowych, ale również komponentów. Auta trafiają stąd na rynki całego świata. W październiku 2016 w Białężycach k. Wrześni otwarto fabrykę, w której produkuje się Craftera. Na poznańskiej Wildzie działa odlewnia, która wysokiej jakości komponenty aluminiowe dostarcza do wielu fabryk koncernu Volkswagen na świecie. W ubiegłym roku powstało tu 4,5 mln odlewów. To rekordowe osiągnięcia w 25-letniej historii przedsiębiorstwa.