Nissan i Orlen jadą z prądem. Japońska marka dostarczyła państwowemu koncernowi dziewięć egzemplarzy elektrycznego modelu LEAF. Auta mają pomóc w codziennych obowiązkach służbowych pracowników firmy paliwowej.

Nissan LEAF / Nissan / Dariusz Strugala

Samochody zostaną też oznakowane tak, by informowały o stacjach ładowania pojazdów elektrycznych pod marką PKN ORLEN.

– Do wszystkich projektów podchodzimy kompleksowo. Wzbogacenie naszej floty o samochody elektryczne traktujemy jako uzupełnienie przyjętej strategii rozwoju elektromobilności – powiedział Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy PKN ORLEN ds. Energetyki. – Jej pierwszym etapem jest plan budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Do końca 2019 roku pod marką ORLEN powstanie 50 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Docelowo liczba ta wzrośnie do 150 – wyliczył.