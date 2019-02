– Wysoki wolumen sprzedaży opon całorocznych w 2018 roku jest dowodem na to, że producenci wykorzystują potencjał rynku. Kolejny rok notujemy także wzrost sprzedaży markowych opon klasy premium. Jest to bardzo dobra wiadomość, która świadczy o rosnącej świadomości kierowców dotyczącej wpływu jakości opon – jako jedynego punktu styku auta z drogą – na bezpieczeństwo jazdy i długość drogi hamowania – powiedział Giansimone Bertoli, prezes Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

– Dane za 2018 potwierdzają stabilność rynku, który ewoluuje zgodnie z oczekiwanymi trendami. Notujemy ciągły wzrost sprzedaży opon zimowych i całorocznych, które zwiększają bezpieczeństwo na naszych drogach – dodała Fazilet Cinaralp, sekretarz generalna Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Wyrobów Gumowych (European Tyre & Rubber Manufacturers Association - ETRMA).

Według PZPO w 2018 odnotowano również wzrost sprzedaży w segmencie samochodów ciężarowych - o 22 proc., oraz opon do samochodów typu SUV ( o 12 proc.) i rolniczych ( o 3 proc.). Spadła z kolei sprzedaż opon do samochodów osobowych (o 1 proc.) i do samochodów dostawczych (o 9 proc.).