Melnyk podał PAP, że ofiary śmiertelne to dorośli podróżujący autami osobowymi. 11 dzieci podróżujących autobusem ma lekkie obrażenia ciała, są przewożone do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Razem z nimi jedzie opiekunka, która będzie informować rodziców i zajmować się dziećmi - podał.

Rzecznik szpitala dziecięcego w Olsztynie Grzegorz Adamowicz powiedział PAP, że szpital oczekuje na karetki, które przywiozą po 3-4 dzieci. Ich stan ogólny jest dobry wedle tego, co mówią nam osoby obecne na miejscu - powiedział Adamowicz. Zapewnił, że szpital jest gotowy na ich przyjęcie. Melnyk, który dotarł na miejsce tragicznego wypadku, podał PAP, że autokarem podróżowały dzieci w wielu 7-12 lat. Wracały one do Olsztyna z wycieczki. W woj. warmińsko-mazurskim od poniedziałku są ferie, wyjazd dzieci był zorganizowaną formą wypoczynku.

Melnyk podał PAP, że do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, warunki drogowe były dobre: asfalt był suchy i czarny, świeciło słońce. Przyczyny wypadku nie są znane. Droga będzie zablokowana przez ok. 5 godzin.