Główni rywale VW do tego tytułu czyli Toyota i sojusz Renault-Nissan-Mitsubishi na razie nie opublikowali wyników za ubiegły rok. W 2017 roku Renault-Nissan-Mitsubishi dostarczyło 10,6 mln egzemplarzy, a w pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku 5,54 mln. Natomiast z opublikowanej przez Toyotę w grudniu 2018 roku prognozy wynika, że japoński koncern sprzeda 10,55 mln samochodów.

- Jeśli potwierdzi się wynik 10,8 mln sprzedanych egzemplarzy to z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że grupa Volkswagena utrzyma pozycję lidera - ocenia analityk LMC Automotive David Oakley.

Tym samym VW piąty rok z rzędu utrzyma pierwsze miejsce pod względem sprzedaży wśród producentów samochodów. - Na razie jednak jest zbyt wcześnie aby ocenić czy na drugim miejscu uplasuje się Toyota czy Renault-Nissan-Mitsubishi - dodaje Oakley.

Dane opublikowane przez niemiecki koncern zawierają sprzedaż samochodów dostawczych i ciężarowych. Jeśli brać pod uwagę rejestracje samych pojazdów osobowych wtedy wynik VW wyniósłby 10,1 mln - wylicza analityk LMC Automotive. Podkreśla jednak, że rywale VW są nadal bardziej zależni od sprzedaży samochodów dostawczych i ciężarowych. Stanowiły one ok. 4 proc. całości rejestracji VW, natomiast w przypadku Renault-Nissan-Mitsubishi i Toyoty były to odpowiednio 12 i 15 proc.