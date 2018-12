Służba Ochrony Państwa kupuje dwa nowe samochody reprezentacyjne. Auta już wybrano w przetargu i ma je dostarczyć warszawski diler BMW Auto Fus. Co ciekawe, początkowo SOP jako zamawiający miał przeznaczyć na te pojazdy 870 000 zł. Ale z dokumentów informujących wyborze oferty wynika, że zdecydowano się na jedyną i droższą propozycję za 1 170 720 zł.

Dziennik.pl zapytał SOP z jakich powodów zdecydowano się na wybór oferty droższej o ponad 300 tys. zł. Czekamy na odpowiedź.

Szybszy z komentarzem był poseł PO Krzysztof Brejza…

– Hit dyskotek lat 90-tych "No limits" pasuje jak ulał do władzy PiS. Bez limitów jeśli chodzi o ograniczenia prędkości, bez limitów – jeśli chodzi o ograniczenia finansowe – mówi dziennik.pl Brejza. – To ciekawe, że politycy PiS, tak głośno krytykujący Niemcy, po cichu odnajdują się w luksusowych niemieckich limuzynach – zauważa uszczypliwie polityk opozycji.

SOP chce by nowe samochody miały min. 5,2 m długości (rozstaw osi nie mniejszy niż 3,1 m) i były wyposażone w schładzany schowek na napoje (lub lodówka) oraz wbudowany fabrycznie system multimedialny z TV dla pasażerów siedzących z tyłu. Lista życzeń obejmuje również wyświetlacz przezierny na przedniej szybie Head-Up, reflektory przednie w technologii LED lub laserowe ze zmiennym rozkładem światła i z automatyczną regulacją zależną od obciążenia, system domykania drzwi i samopoziomujące się zawieszenie. Instalacja elektryczna powinna być przystosowana do podłączenia dodatkowych odbiorników prądu czyli radiotelefonu samochodowego i sygnałów uprzywilejowania w ruchu drogowym. SOP wymaga również by silnik wytwarzał min. 300 kW czyli ponad 400 KM. Napęd był przenoszony na cztery koła.

Z oferty bawarskiego producenta do powyższych wymagań SOP pasuje tylko BMW serii 7 w przedłużonej odmianie Long (karoseria ma 5238 mm długości, rozstaw osi 3210 mm). A biorąc pod uwagę moc większą niż 400 KM to wybór zawęża się do modelu BMW 750Li xDrive napędzanego 450-konną ośmiocylindrową jednostką. W salonie cennik aut rodziny serii 7 startuje od ok. 420 tys. zł.