- Jesteśmy przekonani, że zakończymy 2018 r. z wynikiem nieco wyższym od rekordowego poziomu w ubiegłym roku - powiedział szef ds. sprzedaży koncernu VW Christian Dahlheim, cytowany przez agencję. Sprzedaż koncernu z Wolfsburga sięgnęła w 2017 roku 10,74 mln aut.

Według listopadowych danych VW sprzedał w ciągu 11 miesięcy br. 9,92 mln pojazdów. To o 1,8 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego, gdy do odbiorców trafiło 9,74 mln samochodów niemieckiej grupy, do której prócz VW należą też Audi, Skoda, Seat i Porsche.

Jak przypomniała agencja, Volkswagen zanotował spadek sprzedaży pojazdów w minionym kwartale, co było spowodowane opóźnieniami w uzyskaniu certyfikacji dla jego samochodów w związku z nowymi europejskimi normami przeprowadzania testów emisyjnych WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dahlheim podkreślił, że "efekty tych kłopotów są już niwelowane".

Niemiecki producent podkreśla, że liczba sprzedanych samochodów nie jest już dla niego "sprawą najwyższej wagi", kluczowy jest natomiast zysk ze sprzedaży. Jak zaznaczył Dahlheim, wielkość produkcji umożliwia jednak Volkswagenowi osiągnięcie korzyści skali, co oznacza zwiększenie wydajności poprzez rozłożenie kosztów produkcji na większą liczbę pojazdów.