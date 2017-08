BOR w miejsce Audi A8L Security rozbitego w wypadku premier Beaty Szydło w Oświęcimiu potrzebuje następcy. Na ogłoszonej w lutym liście planów zakupowych na 2017 rok była mowa o zapotrzebowaniu na jedno nowe opancerzone auto reprezentacyjne (wartość zamówienia to dokładnie 486 842,88 euro netto; 2 032 520,33 zł netto, czyli po doliczeniu VAT wyjdzie kwota około 2,5 mln zł). CZYTAJ WIĘCEJ>>

Nowe plany zakupowe Biura Ochrony Rządu

Dziennik.pl zapytał BOR na jakim etapie są poszukiwania limuzyny i okazuje się, że tego rodzaju samochodów potrzeba więcej.

- Biuro Ochrony Rządu wszczęło postępowanie zmierzające do zakupu dwóch reprezentacyjnych opancerzonych samochodów - powiedziała dziennik.pl mjr Katarzyna Kowalewska, rzecznik prasowy BOR.

Zaznaczyła, że nowe pojazdy zostaną zakupione w celu "realizacji zadań ustawowych formacji", czyli m.in. ochrony najważniejszych osób w państwie. Nie można więc wykluczyć, że drugi opancerzony samochód posłuży jako auto prezydenta Andrzeja Dudy w zastępstwie uszkodzonego BMW.

Pytana o szczegóły techniczne czy wymagania jakie postawiono przed potencjalnymi dostawcami Kowalewska zasłoniła się klauzulą niejawności.

2,5 mln zł do za jedną sztukę. Jakie auta wchodzą w grę?

Które samochody spełniają zapotrzebowanie BOR? Jeśli wykluczymy opancerzone SUV-y, to lista jest krótka - limuzyny o takiej specyfikacji mogą dostarczyć niemieccy producenci. Jednak nie będą to auta standardowe, tylko najwyższej półki i z wydłużonym rozstawem osi.

Audi raczej odpada, ponieważ niemiecka firma niedawno zaprezentowała nową generację A8 (CZYTAJ WIĘCEJ>>), a opancerzonego A8 L Security w najnowszej odsłonie jeszcze nikt nie widział. I raczej wątpliwe jest by BOR zdecydował się na wcześniejszą odsłonę tej limuzyny schodzącą z rynku. Samochód, którym podróżowała w Oświęcimiu premier Szydło, to właśnie opancerzone audi A8 L Security z 2016 roku (pojazd odpowiada kryteriom klasy odporności VR9). CZYTAJ WIĘCEJ na temat audi A8 L Security>>

Audi A8 L nowej generacji / Audi

Kolejnym na liście jest Mercedes S 600 Guard. Komponenty ochronne ze specjalnej stali są montowane między strukturą nadwozia a karoserią już na etapie produkcji (tak samo robi Audi). Konstruktorzy twierdzą, że dodatkowe zabezpieczenie przed odłamkami zapewniają elementy z włókien aramidowych i polietylenu. Limuzyna S 600 Guard spełnia wszystkie wymogi w zakresie ochrony władz w Niemczech i jako pierwszy model na rynku uzyskała homologację potwierdzającą najwyższy stopień ochrony balistycznej, zgodny z klasą odporności VR9 (na bazie wytycznych BRV 2009, wersja 2.).

Mercedes S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

Pancerne szyby o zróżnicowanej grubości, od wewnątrz są pokryte poliwęglanem. Standardowe wyposażenie obejmuje ogumienie Michelin PAX typu run-flat z dodatkowym systemem pomiaru ciśnienia - nawet po przestrzeleniu czy przebiciu opony pozwalają przejechać dystans 30 km. W przypadku ładunków wybuchowych "eska" Guard spełnia wymagania dyrektywy ERV2010 oraz niemieckiego Federalnego Biura Policji Kryminalnej. Opancerzenie po raz pierwszy niemal całkowicie pokrywa podwozie pojazdu. Do napędu S 600 Guard służy benzynowa jednostka V12 o mocy 530 KM i 830 Nm maksymalnego momentu obrotowego, po raz pierwszy współpracująca z 7-biegową przekładnią automatyczną 7G-TRONIC. Z powodu wyższej masy własnej prędkość maksymalną samochodu ograniczono do 210 km/h.

Mercedes S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

Mercedes S 600 Guard występuje zarówno w wersji 4-, jak i 5-osobowej. Tylny fotel executive jest z podnóżkiem i dodatkową poduszką. Siedzenia są podgrzewane, potrafią także masować najważniejszych pasażerów. Pakiet PRE-SAFE dla tylnego rzędu, zawiera podświetlane i wysuwane klamry pasów bezpieczeństwa, napinacze pasów oraz poduszki w pasach dla zewnętrznych miejsc, a także domykanie drzwi i klapy bagażnika.

Mercedes oferuje dodatkowe elementy wyposażenia zaprojektowane specjalnie z myślą o wersji Guard, w tym: nieprzeźroczyste rolety tylnych okien, podgrzewane szyby - przednią i boczne, system alarmowy, automatyczny system przeciwgaśniczy, układ zabezpieczający przed wnikaniem szkodliwych gazów do kabiny, hydrauliczny napęd ciężkich bocznych okien, przegubowe lampy LED do czytania oraz lodówkę dla pasażerów tylnych foteli.

Mercedes-Maybach S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

Maybach w opancerzeniu

Jednak dysponując kwotą ponad 480 tys. euro netto można myśleć już o większym i bardziej luksusowym modelu z niemieckiej stajni - opancerzony Mercedes-Maybach S 600 Guard kosztuje od ok. 470 tysięcy euro plus VAT. To pierwszy samochód z certyfikatem potwierdzającym najwyższy poziom ochrony balistycznej - VR10 - dla pojazdów cywilnych. Taki standard wymaga by nadwozie i okna samochodu wytrzymały ostrzał z karabinu automatycznego nabojami z rdzeniem z utwardzonej stali.

Mercedes-Maybach S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

Również pod względem ochrony przed wybuchami opancerzony Mercedes-Maybach nie ma sobie równych w klasie aut luksusowych - spełnia dyrektywę ERV 2010 (Explosive Resistant Vehicles - pojazdy wybuchoodporne), w której przypadku stosowane są niejawne kryteria testowe. Po kontroli przeprowadzonej przez Federalną Policję Kryminalną Niemiec pojazd otrzymał stosowną akceptację bez żadnych ograniczeń.

Mercedes-Maybach S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

W porównaniu z przedłużaną wersją klasy S Mercedes-Maybach S 600 Guard jest o 20 cm dłuższy i ma o 20 cm większy rozstaw osi: mierzy 545,3 cm długości, a jego rozstaw osi wynosi 336,5 cm. Podróżujący z tyłu mają do dyspozycji przestronniejszą kabinę, dwa luksusowe fotele oraz inne ekskluzywne elementy wyposażenia, takie jak innowacyjna funkcja wzmacniania głosu.

Mercedes-Maybach S 600 Guard / Mercedes / Daimler AG - Global Communicatio

A może znane BMW?

Wreszcie BMW 760Li High Security, czyli przedłużana niemiecka limuzyna. Auto dobrze znane kierowcom BOR - ten samochód Biuro wykorzystywało m.in. do ochrony prezydenta od 2010 roku. I to właśnie taki samochód z prezydentem Andrzejem Dudą wiosną 2016 roku wypadł z autostrady A4. Silnik V12 napędzający BMW 760Li High Security produkuje 544 KM przy 5250 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 750 Nm dostępny jest przy 1500 obr/min. W połączeniu z ośmiobiegową przekładnią automatyczną, dwunastocylindrowa sześciolitrowa jednostka sprawia, że pancerne BMW przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,2 s. Prędkość maksymalna - 210 km/h. Napęd trafia na tylną oś. CZYTAJ WIĘCEJ na temat BMW 760Li High Security>>

