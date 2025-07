Matki-liderki: Jak łączyć macierzyństwo z przywództwem

Jaki jest sposób na łączenie roli liderki i żony, matki? Ile kobiet, tyle rozwiązań. W moim przypadku największym wsparciem był i jest dla mnie mąż. Nasza historia jest wspólną historią. Mamy razem dwóch synów, ja mam jeszcze dwie córki z pierwszego związku, Karolina jest już mamą i od półtora roku jesteśmy z mężem szczęśliwymi dziadkami. Zatem moja droga to sukces zawodowy odniesiony w rodzinie, a zarazem rodzina, która pracowała wspólnie na sukces.

Matki-liderki: Podążaj za tym, co mówi serce

Kiedy tworzyliśmy restaurację, tę z gwiazdką Michelina, nasz starszy syn miał kilka miesięcy, a moje córki były nastolatkami. To był czas ogromnych wyzwań: bardzo dużo działo się jednocześnie w domu i pracy, czasem brakowało rąk i pomysłów, jak wszystkiemu zaradzić – wtedy po prostu podążaliśmy za tym, co mamy w sercu. Oparte na tej zasadzie moje połączenie z mężem to coś najlepszego w życiu i pracy – zawsze przynosi rozwiązanie na obu polach i w obu rolach.

Debatę „Moja mama jest liderką. Jak łączyć macierzyństwo z pracą na stanowisku i czerpać z tego radość” na farmie Agnieszki i Modesta Amaro zorganizowała redakcja "Dziennika Gazety Prawnej". Partnerem wydarzenia był Range Rover.