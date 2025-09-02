BYD Seal 6 DM-i Touring debiutuje w Polsce

BYD to prywatna chińska firma założona w 1995 r. w Shenzhen, w prowincji Guangdong. Nazwa jest skrótem od hasła "Build Your Dreams" czyli "Zbuduj Swoje Marzenia". W ciągu 30 lat rozwinęła się z 20 do ponad 900 000 pracowników. Początkowo działała jako producent akumulatorów niklowo-kadmowych. Następnie zajęła się produkcją aut elektrycznych (BEV), elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych, autobusów oraz magazynów energii. W 2008 r. BYD jako pierwsza rozpoczęła sprzedaż hybryd plug-in.

Dziś BYD ma na swoim koncie ponad 28 tys. patentów i jest jednym z największych producentów BEV i hybryd typu plug-in. Od sierpnia 2024 roku zatrudnia ponad 100 000 inżynierów i techników w 11 instytucjach badawczych, co czyni go producentem samochodów z największym zespołem badawczo-rozwojowym na świecie. Chiński koncern jednocześnie ostrzy sobie zęby na Teslę i samodzielnie produkuje kluczowe części do samochodów elektrycznych, jak baterie, silniki czy elektronika napędu. W ostatnich latach firma opracowała takie przełomowe rozwiązania, jak superbezpieczne baterie Blade Battery, e-Platform 3.0 i technologię integracji baterii Cell to Body. Gigant działa w 94 krajach i przeszło 400 miastach. W Europie prowadzi biznes od 1998 roku. BYD na podbój Polski oficjalnie ruszył jesienią zeszłego roku, a teraz gamę producenta powiększa model Seal 6 DM-i Touring, czyli kombi. Na co dziś mogą liczyć kierowcy w Polsce?

Tak wygląda BYD Seal 6 DM-i Touring. To nowe kombi na rynku

Choć kombi powoli odchodzą w cień SUV-ów, nadal pozostają logicznym wyborem dla rodzin i kierowców ceniących praktyczność. BYD Seal 6 DM-i Touring to pierwsze takie auto tej marki w Polsce i jednocześnie konkurent m.in. Volkswagena Passata B9. Pod maską chińskiego kombi pracuje 1,5-litrowa jednostka benzynowa (wolnossąca, sprawność cieplna 43 proc.) połączona z silnikiem elektrycznym, akumulatorem LFP oraz przekładnią E-CVT. Do wyboru są dwie konfiguracje:

183 KM (Boost) i bateria 10,8 kWh; zasięg 55 km (WLTP),

208 KM (Comfort Lite, Comfort Plus) i bateria 19 kWh; zasięg 105 km (WLTP).

Nowe kombi BYD celuje w Passata. Jakie ma wymiary i różnice?

BYD Seal 6 DM-i Touring mierzy 484 cm długości, 187 cm szerokości i 150 cm wysokości. Passat jest dłuższy (492 cm), nieco węższy (185 cm) i jednocześnie wyższy (152 cm). Znaczna różnica pojawia się też w rozstawie osi – 279 cm w przypadku BYD-a wobec 284 cm w Passacie. Ostatni wymiar przekłada się głównie na przestrzeń w drugim rzędzie kabiny. Choć chińskie auto oferuje dużo miejsca, to nie może równać się z Passatem, w którym pasażerowie mają praktycznie tak imponującą przestrzeń na kolana, jak w Skodzie Superb. BYD na tle niemieckiego rywala wyróżnia się idealnie płaską podłogę, dzięki czemu trójce pasażerów będzie w nim wygodniej niż u niemieckiego rywala. Szkoda, że przy maksymalnie opuszczonym fotelu kierowcy nieco brakuje luzu na stopy.

BYD Seal 6 DM-i Touring – jaka pojemność bagażnika?

BYD Seal 6 DM-i Touring oferuje od 500 do 1535 l przestrzeni bagażowej. W Passacie to 510-1770 l. Różnica na korzyść auta z Niemiec jest wyraźna, ale chińskie kombi nadrabia praktycznymi rozwiązaniami. Rozkładane oparcia (dźwigniami w burtach bagażnika) tworzą płaską podłogę, są haczyki na torby, gniazdo 12V i dodatkowa przestrzeń pod podłogą. Przydatnym gadżetem jest rozkładany wieszak umieszczony w elektrycznie sterowanej pokrywie bagażnika.

Dobra jakość materiałów, łatwa obsługa. W kabinie nie ma wstydu

Wnętrze nowego BYD pod względem jakości nie pozostawia nic do życzenia. Górna część kokpitu została miękko wykończona. Nieco niżej znalazł się szorstki (także miękki) materiał, który fakturą przypomina zamsz. Wyłożono nim również drzwi, a ich ramy – obudowano czarnym plastikiem. To rozwiązanie typowe dla modeli premium. Konsola środkowa skrywa dużą, nisko umieszczoną półkę, nad którą umieszczono dwie tacki na smartfona. Jedna z nich dysponuje świetnym, bardzo wydajnym ładowaniem bezprzewodowym.

BYD Seal 6 DM-i Touring w przeciwieństwie do wielu innych aut z Chin, ma fizyczne przyciski nie tylko na kierownicy. Otóż w konsoli środkowej znalazły się klawisze do zarządzania m.in. trybami napędu (Eco, Normal, Sport, Snow), funkcją auto hold czy wymuszania jazdy wyłącznie na prądzie.

Centralny ekran działa szybko, jest czytelny i obsługuje bezprzewodowe Android Auto. Niestety, system często nie rozpoznawał sparowanego wcześniej smartfona po uruchomieniu auta. Z tego względu połączenie trzeba było przeważnie wymuszać ręcznie.

Jak jeździ i jak się prowadzi nowy BYD Seal 6 DM-i Touring?

Zza kierownicy Seal 6 DM-i Touring spisuje się zaskakująco dobrze. Może nie ma lekkości Passata, ale pewnie utrzymuje kierunek jazdy na wprost, przy nagłych manewrach nie wpada w bujanie i nie przechyla się nadmiernie. W zakrętach to chińskie auto wykazują się dobrą przyczepnością przedniej i tylnej osi oraz niewielką, przewidywalną, a także łatwo wyczuwalną podsterownością. Co ważne, pedał hamulca działa z odpowiednią progresją i w sposób naturalny, co w hybrydach plug-in nie zawsze jest oczywistością.

Zawieszenie dobrze radzi sobie z pojedynczymi nierównościami, ale na drogach o gorszej nawierzchni okazuje się nieco zbyt sztywne. Tłumienie hałasu mogło by być lepsze – zarówno tego od kół, jak i wiatru owiewającego nadwozie. W rezultacie powyżej 110-120 km/h w kabinie Seal 6 DM-i jest już nieco za głośno. Owszem, nadal można swobodnie prowadzić rozmowę z pasażerem, jednak Passat okazuje się pod tym względem po prostu lepszy.

Ile spala BYD Seal 6 DM-i Touring? Hybryda zapewnia aż 1100 km realnego zasięgu

Wersja Comfort Lite dysponuje hybryda o mocy 208 KM i większą baterią trakcyjną. BYD Seal 6 DM-i Touring praktycznie zawsze od nawierzchni odpycha się za pomocą silnika elektrycznego. W efekcie reakcje na gaz są żwawe, choć po maksymalnym dodaniu gazu silnik spalinowy "zbiera się" zbyt długo. Później, jeśli nie poluzuje się prawego pedału, wchodzi na najwyższe obroty i je utrzymuje. To działanie przypominana przekładnię CVT. Owszem, poziom hałasu istotnie wtedy wzrasta, ale na szczęście nie jest męczący.

BYD Seal 6 DM-i Touring od 0 do 100 km/h rozpędza się w 8 s i przestaje przyspieszać przy prędkości 180 km/h. Bateria trakcyjna (19,0 kWh nominalnie) teoretycznie wystarcza na pokonanie 105 km, ale realnie to około 70 km. Wynik uzyskano jednak głównie poza miastem przy jeździe z prędkością do 120 km/h.

Największe wrażenie robi zużycie paliwa tego chińskiego auta. Na dystansie o długości około 500 km – głównie w trasie i drogami szybkiego ruchu – zamknęło się ono na poziomie 5,8-6 l/100 km. Przy 65-litrowym zbiorniku paliwa oznacza to realny zasięg około 1100 km. Bateria trakcyjna przyjmuje prąd z mocą 26 kW. Ładowarka pokładowa ma 6,6 kW.

Irytujące systemy wsparcia

BYD dysponuje całą armią systemów wsparcia kierowcy. Niestety, typowo dla modeli z Chin nie da się ich wyłączyć w ustawieniach raz "na zawsze", tylko trzeba to robić przy każdym uruchamianiu samochodu. Irytują szczególnie ponaglanie o uwadze kierowcy, które bardzo szybko każe skierować wzrok np. z systemu multimedialnego na drogę, oraz zapobieganie przed opuszczeniem drogi. Gdy auto zbliża się do krawędzi jezdni potrafi tak mocno odbić, że BYD dosłownie ląduje na środku jezdni. Jeśli nie jest się na to gotowym, takie zachowanie może być bardzo niebezpieczne.

Adaptacyjny tempomat nie ma "zeza", jak w niektórych chińskich samochodach, a samo prowadzenie po pasie ruchu wzbudza swoim działaniem zaufanie. Szkoda tylko, że wyłącza się powyżej 135 km/h.

Ile kosztuje BYD Seal 6 DM-i Touring? Oto cena i wyposażenie

BYD Seal 6 DM-i Touring 183 KM kosztuje od 159 100 zł w odmianie Boost, czyli z mniejszą baterią trakcyjną. Konkurencyjny Volkswagen Passat wyposażony w silnik 1.5 eTSI z miękką hybrydą i 7-biegowy automat DSG to wydatek od 157 190 zł, niemiecki plug-in 1.5 TSI eHybrid/150KM to koszt od 179 790 zł.

BYD Seal 6 DM-i Touring w wersji Comfort Lite to wydatek 182 800 zł, a Comfort – 187 100 zł. W przypadku sedana ceny są następujące:

Boost – 152 600 zł,

Comfort Lite – 176 300 zł,

Comfort – 180 600 zł

Wyposażenie jest bogate i już w podstawowej wersji Boost obejmuje:

lakier metalizowany,

LED-owe oświetlenie tylne i do jazdy dziennej,

17-calowe obręcze z lekkich stopów,

automatyczne wycieraczki,

elektrycznie regulowane fotele,

tapicerkę ze sztucznej skóry,

elektrycznie sterowane lusterka boczne,

8,8-calowe ekran cyfrowych zegarów,

12,8-calowy ekran centralny,

tylne czujniki parkowania,

kamerę cofania,

funkcję V2L,

relingi dachowe w Touringu,

BYD Seal 6 DM-i Touring w wersji Comfort Lite jest bogatszy o:

ładowanie DC,

podgrzewanie kierownicy,

18-calowe obręcze z lekkich stopów,

przyciemniane szyby z tyłu,

oświetlenie nastrojowe,

bezprzewodową ładowarkę do smartfona,

audio z 8 głośnikami,

fotele ogrzewane i wentylowane,

elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika,

dach panoramiczny.

Z kolei wersja Comfort od Comfort Lite różni się 15,6-calowym ekranem centralnym zamiast 12,8-calowego. Na BYD-a Seala 6 DM-i Touringa Chińczycy oferują 6-letnią gwarancję, natomiast na akumulator trakcyjny i układ napędowy – 8-letnią.

