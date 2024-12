Nowa Toyota Land Cruiser hitem w Polsce. Ponad 1000 aut sprzedało się w ciemno

Toyota Land Cruiser to najdłużej produkowany model japońskiej marki. Legenda tego auta zaczęła się przeszło 70 lat temu. W 1951 roku powstała Toyota BJ – oparta na prostym podwoziu lekkiej ciężarówki typu SB. Miała niezwykłe jak na tamte czasy właściwości terenowe, co udowodniła podczas testu na Fuji. Dwa samochody podjechały do szóstej stacji kolejki na świętej górze Japończyków. Takiego wyczynu nie dokonał wcześniej żaden pojazd. Obserwatorzy, głównie przedstawiciele policji i służb państwowych, byli pod wrażeniem, co poskutkowało zamówieniami.

Land Cruiser początkowo był dostępny tylko w Japonii. Jego eksport rozpoczął się od serii 20, wprowadzonej na rynek w listopadzie 1955 roku, cztery lata po premierze pierwszej generacji. Na samym początku eksportowano mniej niż 100 sztuk rocznie. W 1965 roku, 10 lat po rozpoczęciu sprzedaży poza granicami Japonii, ta liczba wzrosła do 10 tys. aut rocznie. Dziś Land Cruiser jest dostępny w 170 krajach i regionach, a jego roczna globalna sprzedaż sięga 400 tys. samochodów. Teraz na polskim rynku debiutuje zupełnie nowa Toyota Land Cruiser i już japońska firma zebrała 1051 zamówień, a auto nr 1000 to samochód w wersji Invincible w kolorze Dark Grey. Skąd takie szaleństwo na punkcie tego modelu?

Nowa Toyota Land Cruiser - takie auta zdarzają się raz na 70 lat

Nowa Toyota Land Cruiser to przedstawiciel wymierającego gatunku prawdziwych samochodów terenowych. Niemal 5-metrowe nadwozie powstało na wzmocnionej platformie GA-F z konstrukcją ramową. Nowa architektura uwolniła jednocześnie drogę do rewolucji stylistycznej i technicznej. Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola, podcięte po bokach zderzaki, krótkie zwisy, stopnie ułatwiające wsiadanie oraz zwężona dolna część nadwozia sprawiają, że nie wyprze się dziedzictwa najdłużej produkowanej Toyoty (od ponad siedmiu dekad).

Przednie światła (wersji Executive) są mniejsze i prostokątne, położone możliwie wysoko i bliżej środka, by uniknąć uszkodzeń podczas przeprawy w terenie. Przy czym wiele elementów da się łatwo wymienić w razie zniszczenia, jak np. fragmenty zderzaka, bez konieczności kalibracji czujników parkowania. Okrągłe reflektory odmiany First Edition (foto) nawiązują do świetnych przodków.

Jak wygląda nowy Land Cruiser? Nawiązuje do modelu J6

Zresztą w kwadratowym nadwoziu nowej generacji łatwo wskazać zapożyczenia od poprzedników. Reflektory i krata chłodnicy są podobne do tych z modelu J6 produkowanego w latach 1980-1989. Projektant nowego Land Cruisera w dzieciństwie jeździł z ojcem właśnie J6, stąd niemal lustrzane odbicie kanciastej sylwetki. Z boku klasyczną bryłę podkreślają poziome przetłoczenia i kabina przesunięta do tyłu.

Nowa Toyota Land Cruiser jest większa od poprzedniej. Jakie są różnice?

Nowy Land Cruiser jest szerszy i dłuższy od poprzednika, ma także większy rozstaw osi. Liczby najlepiej oddają sylwetkę auta: długość 4,92 m (o 8,5 cm więcej wobec starego modelu), szerokość 1,98 m (+5 cm), wysokość 1,94 m (+4,5 cm), rozstaw osi 2,85 m (o 6 cm więcej). Nisko osadzona maska i obniżona o 30 mm linia szyb na wzór klasycznej Toyoty BJ70 z większymi oknami bocznymi znacznie poprawiły widoczność – kierowcy łatwiej połapać się w obrysie auta. Niemal pionowy słupek A redukuje martwe pole. Do tego duże i kwadratowe lusterka boczne z dolnym mocowaniem na poszyciu drzwi – oddalone od słupków – zapewnią lepszy obraz zza auta i ułatwiają manewrowanie na parkingu. Wyciszenie? Rewelacja. Dobiegający z zewnątrz lekko chropowaty dźwięk diesla po zamknięciu drzwi zmienia się w wygładzony pomruk zadowolonego kota. Poza tym montowane seryjnie audio JBL też musi mieć odpowiednie środowisko do pracy.

Wnętrze nawet 7-osobowe. Jaka pojemność bagażnika?

Po zajęciu miejsca za kierownicą wrażenie robi ogromna przestronność oraz doskonała widoczność w każdą stronę. Wygody siedzeń, szczególnie przednich foteli z długim siedziskiem i dobrym podparciem bocznym, mogą pozazdrościć niektóre osobówki z wyższych sfer. Z tyłu luzu także wygospodarowano z zapasem. Wnętrze jest solidne i genialnie podporządkowane użyteczności. Pod względem ergonomii nowy Land Cruiser może stanowić wzorzec z Sevres. Najważniejsze przełączniki są w zasięgu ręki kierowcy. Te od funkcji off-roadowych mają różne kształty, dla łatwej obsługi bez odrywania wzroku od drogi. Jak przystało na samochód stworzony do roboty w terenie uchwyty, pokrętła, przyciski i dźwignie są na tyle duże by korzystać z nich w rękawicach.

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z szerokim, 12,3-calowym centralnym ekranem na jednej wysokości z 12,3-calowym konfigurowalnym wyświetlaczem zamiast analogowych zegarów – wprowadza nową ergonomię miejsca pracy kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na polecenia, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi i pozwala sterować nawigacją w chmurze, muzyką oraz klimatyzacją (także za pomocą asystenta głosowego).

Bagażnik 5-osobowej wersji zapewnia od 742 l do 2000 l pojemości po złożeniu tylnych siedzeń – bez problemu da się przewieźć rower w rozmiarze 29 cali. Pakiet Voyage (za 10 tys. zł) dokłada trzeci rząd foteli – wówczas samochód jest 7-osobowy, a kufer pomieści od 556 litrów do 1875 litrów.

Jak jeździ Toyota Land Cruiser? Silnik Diesla i nowa skrzynia biegów. Będzie też hybryda

Nowa Toyota Land Cruiser jest dostępna wyłącznie z turbodoładowanym silnikiem Diesla 2.8 o mocy 204 KM (500 Nm). To jednostka znana m.in. z Hiluxa, ale głębiej zmodyfikowana pod kątem osiągów i niskiego zużycia paliwa. W efekcie podczas jazdy z wyższymi prędkościami po asfalcie jej kultura pracy bardziej przypomina silnik benzynowy niż wysokoprężny. Świetnie spisuje się też nowa 8-biegowa skrzynia automatyczna – pracuje szybko i komfortowo, praktycznie niezauważalnie. Reakcja na kickdown jest właściwie momentalna. Ten duet napędowy bez wysiłku radzi sobie 2,3-tonowym żelastwem i nie jest specjalnie paliwożerny – potrzebuje tylko 9,6 l oleju napędowego na 100 km. A jeśli już mowa o masie, to nowa Toyota jest prawdziwym siłaczem – holuje przyczepę o masie do 3,5 tony. Poprzednik jest słabszy – potrafi uciągnąć 3 tony.

Na początku 2025 roku do gamy dołączy zelektryfikowany napęd – silnik Diesla 2.8 z 48-woltowym układem mild hybrid. To będzie pierwsza w historii Toyota miękka hybryda.

Toyota Land Cruiser z systemem rozłączania przedniego stabilizatora SDM

Nowa platforma to także wyższy poziom zdolności off-roadowych. W porównaniu z poprzednikiem sztywność ramy wzrosła o 50 proc., a łączna sztywność ramy i nadwozia o 30 proc. Zawieszenie już w bazowej konfiguracji ma większy skok w płaszczyźnie góra-dół – to szczególnie cenne okazuje się w trakcie jazdy terenowej, gdy co najmniej jedno z kół straci kontakt z podłożem. W końcu dobry wykrzyż to podstawa.

Samochód zyskał również odłączany elektrycznie przedni stabilizator SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism), dzięki temu podczas jazdy w terenie koło uniesione w górę ma szansę z powrotem dotknąć nawierzchni (większy zakres pracy góra-dół). Z kolei na drodze zablokowany stabilizator gwarantuje prowadzenie bez nadmiernych przechyłów. Wcześniej żadna Toyota nie miała tego rozwiązania. W praktyce wykorzystanie systemu SDM oznacza, że po rozpięciu przedniego stabilizatora zyskujemy ok. 6 cm więcej zakresu pracy zawieszenia.

Podczas jazdy po torze off-roadowym wytyczonym w górach Atlas nowy Land Cruiser dowiódł, że mimo pokaźnych gabarytów ciągle jest świetnym autem do jazdy po bezdrożach. Zawieszenie z aktywnym układem SDM skutecznie utrzymywało kontakt z kamienistym podłożem. Auto pełzło z zadziwiającą skutecznością po ścieżkach usłanych skałkami i dziurami, wymagającymi dużego wykrzyżowania osi, nawet ponad możliwości techniczne układu jezdnego.

Jak działa funkcja Crawl Control i system Multi-Terrain Monitor?

Z kolei strome zjazdy pomaga pokonać funkcja Crawl Control, czyli system utrzymujący stałą prędkość w terenie – coś w rodzaju terenowego tempomatu z pięcioma poziomami ustawień. Kierowca nie musi przejmować się obsługą pedałów, pozostaje jedynie obserwacja trasy i ewentualnie skręcanie. Elektronika zajmie się resztą.

W terenie nieoceniony okazuje się też system Panoramic View Monitor/Multi-Terrain Monitor, czyli rozwiązanie ułatwiające wykrywanie przeszkód. Zestaw kamer w czasie rzeczywistym i w znakomicie wysokiej rozdzielczości daje kierowcy obraz drogi pod autem i wokół oraz pokazuje położenie kół. Żeby uzyskać bardziej szczegółowy widok, obraz na ekranie można przybliżyć. PVM można używać przy prędkościach do 12 km/h.

Z kolei układ Multi-Terrain Select dostosowuje pracę układu kierowniczego, hamulcowego i napędu do różnych nawierzchni w terenie. Nowością jest tryb Auto, w którym kierowca nie musi zmieniać ustawień w trakcie jazdy. Można z niego korzystać również z reduktorem w obu trybach (H4 i L4). Pokrętłem na konsoli środkowej przy reduktorze w trybie L4 można ustawić Mud, Sand, Rock oraz Auto. Kiedy reduktor przełączymy w tryb H4, dostępne będą tryby Mud, Sand, Dirt, Deep Snow oraz Auto.

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego to łatwiejsze manewry

Nowy Land Cruiser, jako pierwszy w historii tego modelu, korzysta z elektrycznego wspomagania układu kierowniczego zamiast hydraulicznego. Takie rozwiązanie wyeliminowało drgania kierownicy przy pokonywaniu nierówności. Autem łatwiej też manewrować, ponieważ siła wspomagania jest większa. Elektryczne wspomaganie to także ukłon w stronę bezpieczeństwa. Dzięki jego zastosowaniu może skorzystać z licznych systemów wsparcia kierowcy (Toyota Safety Sense), w tym także z asystenta pasa ruchu.

Ile kosztuje nowa Toyota Land Cruiser?

Nowa Toyota Land Cruiser początkowo była dostępna w pięciu wersjach wyposażenia – Prado, Prestige, Invicible, Executive i First Edition. Ta ostatnia, limitowana seria z okrągłymi reflektorami i dwukolorowym malowaniem nadwozia lakierami Sand lub Smoky Blue rozeszła się co do sztuki. I mowa o aucie za 449 900 zł (na zdjęciu). Taki samochód jest wyposażony w okrągłe reflektory Bi-LED, ma siedem miejsc, a tylna kanapa jest składana elektrycznie i dzielona w proporcji 50:50. Do tego sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania. Auto ma 18-calowe felgi oraz system rozłączania przedniego stabilizatora (SDM). Do tej wersji przygotowano pakiet za 8 tys. zł, który obejmuje przednie i tylne osłony przeciwbłotne, dekoracyjne naklejki na karoserię oraz dywaniki welurowe First Edition.

Nowy Land Cruiser teraz dostępny tylko w dwóch wersjach

Wyprzedały się także wersje Prado i Prestige. Dobra wiadomość jest taka, że cennik na 2025 rok obejmuje dwie najpopularniejsze w Polsce odmiany – Executive oraz Invincible. Na co mogą liczyć fani japońskiej legendy?

Toyota Land Cruiser w wersji Invincible z reflektorami Matrix LED

Toyota Land Cruiser w wersji Invincible stanowi 40 proc. sprzedaży. Obecnie auto kosztuje od 408 900 zł i standardem są 12,3-calowe cyfrowe zegary, 10 głośników, 12,3-calowy ekran HD z systemem multimedialnym Toyota Smart Connect, nawigację Connected z trybem offline oraz 4-letnim pakietem transmisji danych, inteligentnego asystenta głosowego oraz bezprzewodową ładowarkę do smartfonów. Przednie światła wykonane są w technologii Matrix LED z adaptacyjnymi światłami drogowymi, kamera cofania zyskuje spryskiwacz, a kierownica elektryczną regulację. Off-roadową jazdę wspomaga system zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu (Multi-Terrain Select), a parkowanie monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM). Standardem jest też system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTAB) oraz asystent zmiany pasa ruchu (LCA).

Z zewnątrz wersję Invincible wyróżnia wzór 18-calowych felg oraz lakier Sand, a także lakierowane na czarno lusterka, klamki i wykończenie drzwi bagażnika. Land Cruiser Invincible ma przyciemniane tylne szyby, a we wnętrzu tapicerka ze skóry syntetycznej może być w kolorze ciemnym lub brązowym. Opcjonalnie auto może mieć trzeci rząd siedzeń (10 tys. zł).

W salonach są jeszcze dostępne ostatnie egzemplarze Land Cruisera Invincible z 2024 roku produkcji. Takie auto kosztuje od 373 900 zł.

Toyota Land Cruiser w wersji Executive hitem w Polsce

Land Cruiser Executive kosztuje obecnie od 444 900 zł i właśnie ten model stanowi aż 43 proc. sprzedaży w Polsce. Samochód oferuje 20-calowe felgi aluminiowe (opony 265/60 R20), cyfrowe lusterko wsteczne, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD), podgrzewane i wentylowane skrajne siedzenia na tylnej kanapie oraz 14-głośnikowy system Premium Audio JBL. Land Cruiser Executive ma też system rozłączania przedniego stabilizatora (SDM), który poprawia właściwości terenowe auta. We wnętrzu tapicerka skórzana z perforacją może być kolorze ciemnym lub brązowym, fotel pasażera zyskuje elektryczną regulację, a fotel kierowcy ma pamięć ustawień. Auto można doposażyć o trzeci rząd siedzeń, który składany jest elektrycznie (10 tys. zł), a także sterowany elektrycznie dach panoramiczny (7000 zł).

Na ponad 1000 zamówionych Land Cruiserów najczęstszym lakierem jest efektowny Avant-garde Bronze (29 proc.). Elegancka czerń Attitude Black stanowi 18 proc. zamówień. Lakier Sand nawiązujący do dawnych modeli to 16 proc. kupionych aut. Z kolei Land Cruiser First Edition najczęściej był w dwukolorowym malowaniu, które łączyło lakier Sand z jasnoszarym dachem (foto).

Nowa Toyota Land Cruiser - dane techniczne, wymiary, osiągi