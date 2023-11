Nowy Volkswagen Passat na polskim rynku wyłącznie jako kombi

Jest 1973 rok. Rozpoczyna się epoka gigantów muzyki. Bracia Angus i Malcolm Young zakładają AC/DC. Pink Floyd wydają album wszech czasów – The Dark Side of the Moon. Utworów z tej płyty można słuchać w nowym Volkswagenie – pierwszym Passacie, hatchbacku dostępnym z parą lub czwórką drzwi. Jego nadwozie ma długość 4190 mm, jest więc nieco krótsze niż współczesny T-Roc. Wersja variant/kombi dołączyła rok później. Biznes ruszył…

Na przestrzeni pół wieku Passat stał się jednym z najlepiej sprzedających się modeli niemieckiej marki po Golfie, ale przed Garbusem. Do tej pory na drogi wyjechało ponad 34 mln sztuk tego auta. Dziś w 50. urodziny na polskim rynku debiutuje zupełnie nowy model i będzie oferowany wyłącznie jako kombi.

Nowy Volkswagen Passat większy od poprzednika. Jakie wymiary?

Nowy Passat Variant powstał na zmodernizowanej platformie MQB evo – korzysta z niej również nowy Superb. Efekty? Kombi z Wolfsburga stało się dłuższe aż o 14,4 cm – z przeszło 4,9-metrowym nadwoziem to najdłuższy Passat w historii. Wszerz przybyło 20 mm do 1852 mm. Z wysokością 1,5 m pozostaje na poziomie poprzednika. Rozstaw osi zyskał 50 mm do 2841 mm, co przełożyło się na zmianę proporcji nadwozia i lepszą przestronność w kabinie. Zyskali zwłaszcza pasażerowie tylnej części – mają nawet 50 mm więcej przestrzeni na nogi. W drugim rzędzie miejsca jest tyle, że nawet osoba o wzroście ok. 1,90 m będzie mogła siedzieć swobodnie i nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Pojemność bagażnika kombi największa w historii Passata

Volkswagen Passat kombi zawsze był ceniony za walory użytkowe. Pojemność bagażnika nowego modelu wzrosła o 40 litrów, teraz kufer zapewni 690 litrów przy komplecie pasażerów. Z kolei po złożeniu tylnego rzędu można liczyć na 1920-litrową ładownię - o 140 litrów większą niż w schodzącej wersji.

Wnętrze to rewolucja. Ekran nawet 15 cali, na kierownicę wracają klasyczne przyciski

Totalnie przeprojektowane wnętrze trafia w najnowsze trendy. Konsola środkowa jest schludna i uporządkowana. Zegary i mapę nawigacji wyświetla wirtualny kokpit 10,25 cala, do tego przewidziano wyświetlacz head-up na szybie. 12,9-calowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego można zastąpić jeszcze większym, bo 15-calowym! Pod wyświetlaczem przewidziano podświetlany suwak do obsługi klimatyzacji i sterowania głośnością systemu audio. Szczęśliwie wielofunkcyjna kierownica dostała ponownie klasyczne przyciski.

Nowy Volkswagen Passat i wyłącznie automatyczna skrzynia biegów DSG

Nowy Volkswagen Passat Variant będzie dostępny wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG. Dźwignia zmiany biegów po raz pierwszy w historii Skody jest na kolumnie kierownicy z prawej strony. O trybie jazdy decyduje pokrętło – obrót do przodu (D) samochód rusza przed siebie. Obrót do siebie na R i samochód cofa. Naciśnięcie boku przełącznika zaciągnie hamulec postojowy. Przy kierownicy są też łopatki do redukcji przełożeń.

To pierwszy Volkswagen Passat z takim zawieszeniem

Volkswagen w nowym Passacie wprowadza opcjonalne adaptacyjne zawieszenie DCC Pro z amortyzatorami dwuzaworowymi. System ten stale reaguje na nierówności nawierzchni i sytuację na drodze, bo bierze pod uwagę kąt skrętu kierownicy, oraz to, czy auto akurat hamuje czy przyspiesza.

Samochód podczas dłuższych podróży rozpieści fotelami z masażem - nowe siedzenia skrywają aż 10 pneumatycznie sterowanych poduszek do ugniatania pleców i czterostopniową regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Volkswagen Passat benzyna czy silnik Diesla?

Podstawowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM pierwszy raz wykorzystuje technologię miękkiej hybrydy (mild hybrid eTSI). Wyżej stoi 2.0 TSI w dwóch wariantach – pierwszy zapewni optymalne 204 KM, mocniejszy to już 265 KM.

Konstrukcja 1.5 TSI należy do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy. Ten sam motor pracuje w hybrydzie plug-in (o tym niżej).

Nowy Passat, czyli VW ratuje silnik Diesla. 2.0 TDI w trzech wersjach i napęd 4x4

Volkswagen Passat jak przystało na auto do dalekich służbowych i rodzinnych podróży będzie też dostępny z silnikami wysokoprężnymi. Trzy jednostki 2.0 TDI generują odpowiednio 122 KM, 150 KM i 193 KM. Topowy silnik Diesla i 265-konny benzynowy są standardowo łączone z napędem 4x4 4MOTION.

Zasięg nawet 1000 km. Nowy Volkswagen Passat jako hybryda plug-in

Nowy Volkswagen Passat Variant daje także dwie hybrydy typu plug-in do wyboru. Pod maską pracuje nowa odsłona układu PHEV - tu silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i silnik elektryczny łączą siły, tworząc system o mocy 204 KM i 272 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV akumulator 25,7 kWh zapewni ponad 100 km zasięgu (w poprzedniku montowano baterię o połowę mniejszą 12,7 kWh). Dodatkowo instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW. Volkswagen przewiduje, że połączenie spalinowo-elektryczne zapewni całkowity zasięg na poziomie około 1000 km.

Nowy Volkswagen Passat Variant - silniki i moc

Silnik Moc Skrzynia biegów Napęd hybryda plug-in 1.5 eHybrid 204 KM 6 biegów eDSG przednie koła hybryda plug-in 1.5 eHybrid 272 KM 6 biegów eDSG przednie koła 1.5 eTSI Mild Hybrid 150 KM 7 biegów DSG przednie koła 2.0 TSI 204 KM 7 biegów DSG przednie koła 2.0 TSI 4MOTION 265 KM 7 biegów DSG 4x4 2.0 TDI 122 KM 7 biegów DSG przednie koła 2.0 TDI 150 KM 7 biegów DSG przednie koła 2.0 TDI 4MOTION 193 KM 7 biegów DSG 4x4

Volkswagen Passat nowej generacji i bogate wyposażenie

Nowy Passat Variant dostał wszystko, co Volkswagen ma najlepsze, jeśli chodzi o elektronikę asystującą kierowcę. W tym nowe układy pomagające podczas parkowania: Park Assist Plus, Park Assist Pro oraz funkcję pamięci dla Park Assist Pro. Dzięki Park Assist Pro, nowy Passat Variant może zdalnie parkować i wyjeżdżać z miejsca parkingowego przy pomocy smartfona. Jeśli Passat jest wyposażony w funkcję pamięci dla Park Assist Pro, system może rejestrować i zapisywać ostatnie 50 m podróży. Gdy samochód ponownie osiągnie tę pozycję – na przykład parkując przed domem – zaproponuje przejęcie manewru parkowania.

Nowy Volkswagen Passat Variant kosztuje od 163 390 zł – oto ceny i dwa silniki do wyboru

Nowy Volkswagen Passat Variant daje do wyboru cztery linie wyposażenia: Passat, Business, Elegance i R-Line. Początkowo będą dostępne dwa silniki: 1.5 TSI mHEV i 2.0 TDI.

Bazowa odmiana w standardowym wyposażeniu to m.in. dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja, cyfrowe wskaźniki Digital Cockpit Pro, bezprzewodowy App Connect, reflektory i tylne lampy LED, wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą, system Infotainment z wyświetlaczem o przekątnej 12,9 cali, bezkluczykowe uruchamianie silnika, adaptacyjny tempomat (ACC), systemy Side Assist i Cross Traffic Assist, kamera cofania, system utrzymywania na pasie ruchu Lane Assist, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz system rozpoznawania znaków drogowych.

Tak wyposażony nowy Volkswagen Passat Variant z silnikiem 1.5 TSI kosztuje od 163 390 zł. Starszy model jest jeszcze dostępny za 153 690 zł. Przy zupełnie nowej konstrukcji i lepszym wyposażeniu wyższa kwota za następcę nie powinna nikogo dziwić.

Nowy Volkswagen Passat Variant w wersji Business

Nowy Volkswagen Passat Variant w wersji Business kosztuje od 178 290 zł (z benzynową jednostką 1.5 TSI/150 KM). Kombi z silnikiem 2.0 TDI wymaga 197 090 zł. Samochód jest bogatszy o takie elementy jak: przednie fotele Ergo Comfort, pneumatyczna regulacja podparcia lędźwiowego dla przednich foteli i funkcja masażu, system nawigacji, elektrycznie regulowane, automatycznie przyciemniane i podgrzewane lusterka boczne, relingi dachowe anodowane na kolor srebrny, zewnętrzne oświetlenie otoczenia (bez animacji), oświetlenie ambientowe, trójstrefowa automatyczna klimatyzacja (z panelem do regulacji dla siedzących z tyłu), system Light Assist, proaktywny system ochrony pasażerów, systemy Lane Assist i Traffic Jam Assist, a także asystent parkowania Park Assist.

Wersje Elegance i R-Line różnią się nie tylko stylistyką

Na szczycie gamy stoją odmiany Elegance i R-Line, ta druga ma bardziej sportowy charakter. Nowy Volkswagen Passat Variant Elegance to m.in. w 17-calowe alufrlgi, sportowe fotele dla kierowcy i pasażera z podgrzewaniem i rozbudowaną funkcją masażu, automatyczna regulacja zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakrętów listwy progowe z metalowymi wstawkami, reflektory matrycowe LED IQ.Light, tylne lampy LED z dynamicznymi kierunkowskazami, zewnętrzne oświetlenie otoczenia, oświetlenie ambientowe, alarm z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem, bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu, rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach, a także zaawansowane sterowanie światłami drogowymi Dynamic Light Assist. Tak wyposażony Passat Variant z bazową jednostką 1.5 TSI kosztuje od 193 290 zł. Silnik Diesla 2.0 TDI/150 KM podnosi cenę do 212 090 zł.

Na odmianę R-Line trzeba jeszcze poczekać, ale już wiemy, że ten wariant bez dopłaty oferuje 18-calowe, lakierowane na czarno ze szlifem diamentowym felgi aluminiowe Coventry, sportowe przednie fotele, progresywny układ kierowniczy, wielofunkcyjna, sportowa kierownica obszyta skórą, podgrzewana, z łopatkami zmiany biegów, a także wybór profilu jazdy.

Nowy Volkswagen Passat 9. generacji najpewniej będzie ostatnim w historii. Potem gamą zawładną samochody elektryczne z rodziny ID. Nic, tylko pakować się w kombi z dieslem na pożegnanie…

