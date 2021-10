Ford Focus odmłodniał duszą i ciałem. W ocenie projektantów zmiany są głębokie, a pod karoserią kryją się nowinki techniczne i bogatsze wyposażenie. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Focus zyskał nową twarz, a zmiany można rozpoznać od pierwszego wejrzenia. Reflektory LED są teraz seryjne i łączą w sobie światła przeciwmgielne. Klosze stały się nieco węższe, zyskały też obwódkę świateł dziennych. Do tego logo marki spłynęło z krawędzi maski silnika na środek powiększonej osłony chłodnicy.

Grill w każdej wersji wyposażeniowej jest inny. Warianty Connected i Titanium wyróżnia szeroki górny wlot powietrza z błyszczącym chromowanym obramowaniem, z mocnymi poziomymi listwami i nawiązujące do tej formy boczne otwory wentylacyjne, które wyprowadzono z dolnego wlotu powietrza. Dodatkowo, wersja Titanium zyskała wytłaczane na gorąco, chromowane wykończenie listew górnego wlotu powietrza.

Ford Focus - nowy wygląd to nie wszystko

Bardziej drapieżny ST-Line X szczerzy się trapezoidalnym górnym wlotem powietrza o zmienionych proporcjach, z błyszczącą, czarną kratką o strukturze plastra miodu; boczne otwory wentylacyjne są szersze a dolny wlot powietrza głębszy. Taki Focus dostał również nakładki progowe, tylny dyfuzor i spojler. Zapatrzony w SUV-y model Active X z większym prześwitem i czarnymi nakładkami to bardziej uwydatnione pionowe listwy osłony, a głębszy dolny wlot powietrza i wyższe boczne otwory wentylacyjne. W każdej odmianie nowy kształt i grafikę zyskały także lampy tylne z techniką LED.

Ford Focus - cyfrowe wnętrze, wielki ekran

We wnętrzu mistrzem pierwszego wrażenia jest ogromny ekran wkomponowany w odświeżony kokpit. Dotykowy wyświetlacz o przekątnej 13,2 cala (ponad 33 cm) stanowi centrum sterowania systemem multimedialnym Sync 4 znanym z elektrycznego Mustanga Mach-E. W ocenie inżynierów urządzenie jest tak sprytnie pomyślane, że kierowca nigdy nie potrzebuje więcej niż jednego lub dwu dotknięć, by dotrzeć do dowolnej aplikacji, informacji czy sterowania funkcją, której potrzebuje. Z kokpitu zniknęły przyciski – poprzez ekran obsługuje się teraz klimatyzację czy ustawienia większości systemów auta. System zapewnia również bezprzewodową kompatybilność z Apple CarPlay i Android Auto. A zamknięty w środku asystent rozumie polecenia wydawane w 15 językach. Nawigacja czerpie dane z chmury.

Odmłodzony Ford Focus dostał też sprawność zdalnej aktualizacji pokładowego oprogramowania. Przydatną funkcją jest system, który wykorzystuje czujniki pojazdu do monitorowania wszelkich prób dostania się do wnętrza, nawet przy użyciu kluczyka - wysyła wówczas powiadomienie na telefon użytkownika. Z poziomu smartfona można też sprawdzić stan auta, poziom paliwa, przebieg do wymiany oleju i inne dane, a nawet zdalnie uruchamiać silnik.

Ford Focus - bagażnik odporny na wodę, fotele pierwsza klasa

Ford zadbał też o poprawki w funkcjonalności Focusa. Stąd bagażnik (w kombi to nawet 1635 l pojemności maksymalnej) zabezpiecza strefa wodoodporna z wyjmowaną wkładką na mokre parasole czy buty. Sam obszar jest oddzielony od reszty bagażnika pod złożoną podłogą lub odgrodzony od części suchej za pomocą ustawionej w pionie przegrody. Dodatkowe siatki i uchwyty pomogą w transporcie ładunku.

Z kolei na pokładzie najmocniejszego Focusa ST czekają głębiej profilowane ergonomiczne fotele AGR (atest przyznawany przez lekarzy ortopedów) z podgrzewaniem i czterokierunkową elektryczną regulacją oparcia na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Ford Focus w nowej odsłonie – jakie silniki?

Ford Focus po modernizacji w podstawowych wersjach to nadal trzycylindrowy silnik 1.0 EcoBoost o mocy 100 KM lub 125 KM. Litrowa jednostka (125 KM i 155 KM) będzie dostępna także jako miękka hybryda z 48-woltową instalacją i sześciobiegową skrzynią manualną – tu producent obiecuje spalanie na poziomie 5,1 l/100 KM.

W hybrydowym układzie napędowym zastąpiono standardowy alternator zintegrowanym rozrusznikiem/generatorem (BISG) o napędzie paskowym, umożliwiając odzyskiwanie energii traconej normalnie podczas hamowania i gromadzenie jej w zestawie akumulatorów litowo-jonowych. BISG może również działać jako silnik elektryczny, wspomagając moment obrotowy silnika spalinowego, aby zwiększyć całkowity moment obrotowy dostępny z układu napędowego w celu uzyskania bardziej dynamicznego przyspieszenia na załączonym biegu.

Ford zaoferuje też silnik Diesla 1.5 EcoBlue o mocy 95 KM lub 120 KM (zużycie paliwa na poziomie od 4 l/100km). W tym przypadku do mocniejszego napędu zamiast sześciobiegowej przekładni ręcznej można wybrać ośmiostopniowy automat.

Wreszcie najszybszy i najmocniejszy Focus ST to benzynowy silnik 2.3 EcoBoost/280 KM (420 Nm ) w duecie z 6-stopniową przekładnią manualną. Po dopłacie Ford zamontuje 7-biegowy automat z łopatkami przy kierownicy.

Ford Focus po liftingu - lepsze wyposażenie

Nowy Focus jest również wyposażony w system wybieranych trybów jazdy, który umożliwia kierowcy przełączanie pomiędzy trybami Normalny, Sport i Eco, dostosowującymi reakcje na wciśnięcie pedału przyspieszenia, działanie elektronicznie sterowanego układu wspomagania kierownicy (EPAS) i automatycznej skrzyni biegów, zależnie od warunków jazdy. W wersji Active dodano również tryb Śliska nawierzchnia, zwiększający pewność prowadzenia w warunkach niskiej przyczepności kół oraz tryb Nawierzchnia nieutwardzona, pomyślany tak, by pomóc w utrzymaniu samochodu na grząskich trasach.

Odmłodzony Focus jest też na czasie pod względem elektronicznych asystentów kierowcy. Z nowości warto wyróżnić podrasowanego asystenta martwego pola, który nie tylko wypatruje pojazdów poza zasięgiem wzroku kierowcy, ale też "odkręca" kierownicę by zapobiec kolizji. System skanuje równoległe pasy ruchu do 28 m za pojazdem 20 razy na sekundę i działa przy prędkości od 65 do 200 km/h.

Nowy asystent zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach wykorzystuje umieszczone z przodu kamerę i radar do monitorowania drogi pod kątem potencjalnych kolizji z pojazdami zbliżającymi się po równoległych pasach. Rozwiązanie może automatycznie włączyć hamulce podczas jazdy z prędkością do 30 km/h, by zapobiec wypadkowi lub złagodzić jego skutki w sytuacjach, gdy kierowca np. skręca w lewo na skrzyżowaniu (przecina tor innego pojazdu).

W bogatszych wersjach Focus oferuje reflektory Dynamic Pixel LED, które dynamicznie doświetlają zakręty, a dzięki danym z kamery tak układają wiązkę by nie oślepiać innych kierowców czy dostosować ją do jazdy po rondzie lub do lepszego oświetlenia rowerzystów czy pieszych na skrzyżowaniach.

Ford Focus po liftingu już w Polsce - jaka cena?

Ford Focus w nowej odsłonie kosztuje od 84 750 zł (silnik 1.0 EcoBoost/100 KM) i można już składać zamówienia. Produkcja ruszy 10 stycznia 2022 roku, a pierwsze auta pojawią się u dilerów na wiosnę.