Suzuki Jimny z homologacją N1, czyli jako lekki samochód ciężarowy już w Polsce i można go zamawiać. Najważniejszą zmianą w porównaniu do wcześniejszej wersji osobowej jest brak tylnej kanapy (z kabiny usunięto nawet punkty mocowania). Zmniejszył się zakres regulacji przednich foteli i doszła przegroda z kratą między kabiną a przestrzenią towarową z płaską powierzchnią. Dla zwiększenia miejsca w kufrze kąt pochylenia oparć podniesiono z 21 do 15 stopni. Modyfikacje zwiększyły też wysokość bagażnika do 913 mm i skróciły nieznacznie długość tej części (z 981 mm do 916 mm; homologacja N1 wymaga min. 900 mm). Poszycie tylnych drzwi jest cieńsze niż w wersji 4-osobowej, aby zwiększyć pojemność bagażnika do 863 l (o 33 litry niż w wersji osobowej ze złożonymi oparciami siedzeń). Ładowność Jimny wynosi teraz 150 kg, czyli o 35 kg lepiej.

Reklama

Nikt nie zapłacze po kanapie?

Japoński producent uzasadnia zmianę względami praktycznymi. Argumentuje, że głównymi odbiorcami tego modelu są profesjonaliści i ze względu na cechy tego pojazdu większość klientów używała tego samochodu ze złożonymi tylnymi oparciami. Nieoficjalnie jednak mówi się, że do wprowadzenia "ciężarówki" przyczyniły się narzucone przez UE normy emisji, związane z wysokimi karami dla producentów (95 euro za 1 g przekroczenia emisji, liczone od wszystkich wprowadzonych na rynek UE nowych aut). Homologację N1, po którą sięgnęło Suzuki, charakteryzuje wyższy limit CO 2 , niż w przypadku aut osobowych. Dzięki temu japońska firma nie będzie musiała płacić kar.

Produkowany w Japonii Jimny w użytkowej odmianie z pewnością przypadnie do gustu leśnikom, firmom budowlanym czy policji jako auto dla przewodników psów tropiących. Zwłaszcza, że samochód oferuje takie same, bezkompromisowe właściwości terenowe i rozwiązania, jak w wersji osobowej – ramę nośną, 3-wahaczowe, sztywne zawieszenie osi ze sprężynami śrubowymi i napęd 4x4 ALLGRIP PRO z przekładnią redukcyjną. Benzynowy silnik 1.5 jest połączony ze skrzynią manualną.

Suzuki Jimny z homologacją ciężarową. Cena i wyposażenie w Polsce

Suzuki Jimny N1 w Polsce będzie dostępny jedynie w wersji Premium. Cena od 92 500 zł.

Znając popularność wersji osobowej już teraz można spodziewać się lawiny chętnych na nowe wcielenie bezkompromisowej japońskiej terenówki.

Wśród opcji producent przewiduje hak holowniczy plus pięć kolorów nadwozia (biały nie wymaga dopłaty, pozostałe to wydatek 2090 zł) oraz trzy dwubarwne kombinacje z czarnym dachem (3090 zł).

Jimny w wersji ciężarowej seryjnie jest wyposażony w te same systemy bezpieczeństwa, co wersja osobowa, włączając system Dual Sensor Brake Support (DSBS) zapobiegający kolizji poprzez automatyczne uruchomienie hamulców, układ wspomagania ruszania na wzniesieniu oraz wspomaganie zjazdu ze wzniesienia. Do listy standardowego wyposażenia dołączył system eCall – funkcja powiadamiania o sytuacji awaryjnej w przypadku kolizji.

Na pokładzie klimatyzacja manualna, fotele z podgrzewaniem i materiałową tapicerką, radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3/WMA, Bluetooth, DAB, na kierownicy przyciski do sterowania audio, tempomatem i zestawem głośnomówiącym.