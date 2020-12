Fiat Tipo to najpopularniejszy model włoskiej marki w Polsce. Odpowiada za 70 proc. sprzedaży firmy. Od debiutu w 2016 roku cieszy się powodzeniem nie tylko wśród kupujących auta kompaktowe, ale też dzięki cenie przekonał do siebie wiele osób spoglądających na tańsze modele z segmentu B. Z prognoz wynika, że do końca 2020 roku na polskie drogi łącznie wyjedzie aż 40 tys. sztuk Tipo (suma z 4 lat). Przepis na sukces? Prosta i trwała budowa, dopracowane silniki plus mnóstwo miejsca dla pasażerów i ich bagażu. Kawał auta za niewielkie pieniądze. Jednak konkurencja nie śpi. Dacia Sandero i Logan w drugim wcieleniu już czekają w blokach do debiutu. Stąd firma z Turynu ma odpowiedź – na polski rynek właśnie wjeżdża Tipo po modernizacji. W nowym wcieleniu od razu debiutuje sedan, hatchback i kombi. A prawdziwą petardą jest podwyższony Tipo Cross, który zagra w modnej lidze crossoverów tak rozchwytywanych przez młodych. I razem z odświeżeniem gamy kierowców czeka garść niespodzianek…

Nowy Tipo. Pierwszy Fiat z 5-letnią gwarancją

Nowy Fiat Tipo będzie oferowany z 5-letnią gwarancją z limitem 120 tys. km w cenie. To pierwszy model w gamie producenta z Italii, który dostanie dłuższą o 3 lata ochronę. W efekcie kierowcy nowego Tipo przez ten czas nie będą ponosić kosztów związanych z ewentualnymi usterkami czy awariami. A Włosi zyskują argument w walce o klienta z takimi markami jak Kia (7 lat), Hyundai (5 lat) czy Seat (5 lat).

Silnik 1.4/95 KM zostaje w Polsce! Ceny?

Wreszcie bomba! Fiat zdecydował, że przez najbliższy rok na polskim rynku jako jednym z nielicznych w Europie, będzie dalej dostępny wolnossący benzynowy silnik 1.4 Fire 95 KM. To sensacyjny zwrot akcji, ponieważ początkowo w informacjach o nowym Tipo producent skreślili tę jednostkę z oferty. Zmiana decyzji z pewnością ucieszy wielu kierowców, szczególnie, że ten napęd jest ceniony za niezawodność i doskonale współpracuje z LPG. Sprawdzony benzynowiec będzie dostępny wyłącznie w specjalnej wersji Tipo Classic jako sedan i hatchback.

Nowy Fiat Tipo Classic. Najtańszy w gamie

Najtańszy nowy Fiat Tipo Classic sedan z silnikiem 1.4/95 KM kosztuje teraz od 53 472 zł. Wyposażenie wersji Classic obejmuje m.in. klimatyzację manualną, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki boczne i kurtyny, centralny zamek sterowany pilotem w kluczyku, tylną kanapę dzieloną w stosunku 60/40 czy elektrycznie sterowane przednie szyby. Radio Uconnect z systemem DAB i portem USB (brak czytnika CD) plus 4 głośniki są dostępne w pakiecie.

Tipo Classic hatchback 1.4/95 KM (od 58 615 zł) jest lepiej wyposażony. W tym modelu dodatkowo serią jest m.in. asystent utrzymania pasa ruchu, inteligentny ogranicznik prędkości z systemem rozpoznawania znaków drogowych, lusterka boczne elektrycznie sterowane, obrotomierz, system Start&Stop czy aktywny przedni grill z otwieranymi klapami.

Nowy silnik 1.0 Turbo z Polski

Bogatsze wersje wyposażeniowe i lepsze osiągi to Tipo z nowym trzycylindrowym silnikiem 1.0 Turbo o mocy 100 KM (190 Nm). Aluminiowa jednostka benzynowa powstaje w Polsce (FCA Power Train w Bielsku-Białej) i jest wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa, układ Multiair III (zoptymalizowane elektrohydrauliczne sterowanie zaworami) i filtr cząstek stałych. Połączona z litrowym sercem pięciobiegowa skrzynia manualna została tak zmodyfikowana i zestopniowna, by na autostradzie utrzymując silnik powyżej 3200 obr./min i przy prędkości ok. 130 km/h zapewnić wyższy komfort jazdy. Tipo sedan z litrowym doładowanym silnikiem do 100 km/h ma przyspieszać w 11,5 sekundy, hatchback – 11,8 s, a za kierownicą kombi rozpędzanie potrwa 12 sekund. W Tipo Cross sprint od zera do setki zajmie 12,2 s. Fani diesla dostaną do wyboru 1.3 Multijet/95 KM i 1.6 Multijet/130 KM.

Fiat Tipo 1.0 Turbo/100 KM sedan w odmianie TIPO kosztuje od 58 272 zł, hatchback to przynajmniej 63 365 zł, a kombi startuje od 69 065 zł.

Fiat Tipo Cross. Cena i wyposażenie

Największa nowość, czyli Fiat Tipo Cross powstał na bazie hatchbacka. Ubrany w srebrne osłony, relingi i czarne nadkola wypełnione większymi kołami z Fiata 500X sprawia wrażenie odważniejszego. Prześwit zyskał 4 cm. W sumie Tipo Cross jest o 7 cm wyższy od zwykłego pięciodrzwiowego Tipo Life.

Fiat Tipo Cross debiutuje w Polsce w dwóch odmianach: City Cross i Cross.

Najtańszy model City z silnikiem 1.0/100 KM kosztuje od 74 765 zł. Wyposażenie obejmuje komplet poduszek, elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, fotel pasażera z regulacją wysokości, kierownicę ze sterowaniem systemem multimedialnym Uconnect, klimatyzację manualną, lusterka boczne elektrycznie sterowane, relingi dachowe, światła tylne w technologii LED. Samochód z silnikiem Diesla 1.3 Multijet/95 KM wymaga 82 365 zł, a 1.6 Multijet /130 KM to już 86 165 zł.

Bogatszy Tipo Cross to dwa silniki do wyboru – 1.0 Turbo/100 KM lub 1.6 Multijet /130 KM, w cenie odpowiednio 80 465 zł i 91 865 zł. Samochód zapewnia dodatkowo: pakiet LED (przednie światła w technologi Full LED, asystent świateł drogowych, światła tylne w technologii LED, czujnik zmierzchu i deszczu, lusterko wsteczne elektrochromatyczne), automatyczną klimatyzację, 7-calowy kolorowy wyświetlacz między zegarami, tempomat adaptacyjny, 17-calowe alufelgi w kolorze czarnym matowym z diamentowym szlifem (opony 215/55 R17), lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane, czujniki parkowania przednie i tylne, fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, tylny port USB, podłokietnik na tylnej kanapie, przyciemniane szyby boczne i tylna. Fiata Tipo Cross można już zamawiać. A w 2021 do hatchbacka dołączy Tipo Cross kombi.

Fiat Tipo. Nowy styl, cyfrowe wnętrze

Stylistycznie cała gama Tipo zalicza awans o klasę wyżej. Na świat patrzy przez zmienione reflektory (w technice Full LED kosztują 2,5 tys. zł), a na świeżej osłonie chłodnicy pręży się nowe logo marki z Turynu (jako pierwszy dostał je elektryczny Fiat 500). Tylne lampy także mogą skrywać wnętrze LED. Do tego przewidziano wybór świeżych wzorów 16- i 17-calowych felg aluminiowych z diamentowym wykończeniem.

Postęp zawitał i do kabiny. Wnętrze stało się bardziej cyfrowe. W najwyższej wersji Life wirtualny 7-calowy kokpit, który można konfigurować, zastąpi tradycyjne zegary. W honorowym miejscu nad dwoma wlotami powietrza dominuje nowy 10,25-calowy ekran dotykowy bardziej zaawansowanego systemu multimedialnego UConnect 5 (2 tys. zł wersja Life oraz model Tipo Cross; z Apple CarPlay i Android Auto). Nowa kierownica jest mniejsza, przez co jej wieniec ma lepiej leżeć w dłoniach. Panel sterowania klimatyzacją zyskał chromowane pokrętła. Podświetlenie wszystkich elementów sterujących w kabinie jest teraz białe.

Przy okazji modernizacji Fiat wzmocnił ofertę systemów wspomagających człowieka. Nowy Tipo potrafi teraz rozpoznawać ograniczenia prędkości, na pokładzie jest też asystent utrzymania pasa ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy czy monitorowanie martwego pola w lusterkach. Do tego przednie czujniki parkowania, system keyless (otwieranie i uruchamianie auta) i ładowarka indukcyjna smartfonów.

Fiat Tipo jako hybryda 1.3 Turbo

A po koniec 2021 roku Fiat planuje wprowadzić Tipo jako miękką hybrydę. Zelektryfikowany napęd ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik benzynowy 1.3 Turbo. Do życia obudzi go wpięty między silnik a skrzynię biegów rozrusznik-alternator BSG (Belt integrated Starter Generator), który także ładuje akumulator podczas hamowania (silnikiem spalinowym), a w trakcie przyspieszania potrafi wspomagać silnik konwencjonalny. Przy okazji zastępuje rozrusznik, co poprawia komfort w mieście, ponieważ układ start-stop znacznie mniej hałasuje.