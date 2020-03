Fiat 500 nowej generacji zadebiutował w Mediolanie. To premiera, przed którą oddech wstrzymywał cały świat motoryzacji zadając sobie pytanie: Co tym razem wymyślą Włosi? Przecież ten model to ikona. I wreszcie jest najnowszy Fiat 500! Jego twórcy utrzymują, że projektowanie zaczęli od czystej kartki. Musieli jednak jednym okiem spoglądać na pierwszą i drugą "pięćsetkę", bo udało im się w świeżych kształtach oddać najlepsze cechy poprzedników.

Reklama

Debiutujące auto ma bardziej zaokrąglone nadwozie o zmienionych proporcjach. Pionowy przód wzorowano na wersji z 1957 r. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliżaj nowego Fiata 500 do samochodów z wyższej półki. Stylistom chwała też za to, że trzeciego Fiata 500 od poprzednika można odróżnić nawet po omacku. A to zasługa m.in. nowej twarzy zdefiniowanej przez duże logo "500" i reflektory LED o charakterystycznej grafice.

Pod karoserią zastosowano zupełnie nową platformę z większym o 2 cm rozstawem osi i szerszym rozstawem kół. W efekcie 500-ka zyskała po 6 cm wzdłuż i wszerz, jednak nadal nie przekracza granicy 4 m długości. Naturalnie zastosowanie świeżej architektury uwolniło drogę do stworzenia bardziej przestronnego wnętrza – nowy model ma zapewnić znacznie więcej miejsca na nogi i ramiona. Przejrzysty kokpit z mniejszą liczbą przycisków jest pełen odwołań do 500-ki pierwszej generacji. Sprawia wrażenie dobrze przemyślanego, a w honorowym miejscu nad dwoma wlotami powietrza dominuje 10,25-calowy ekran dotykowy nowego systemu informacyjno-rozrywkowego UConnect 5.

Największą sensacją jest jednak napęd i wszystko co z nim związane. Nowy Fiat 500 skrywa silnik elektryczny, który generuje 87 kW. Energię przechowuje zamknięty w podłodze zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 42 kWh. Taki magazyn elektryczności powinien pozwolić na pokonanie 320 km (według cyklu WLTP), a w mieście zasięg wyniesie 400 km! Osiągi? Sprint od 0 do 50 km/h potrwa 3,1 sekundy, a przyspieszenie do 100 km/h zajmie 9 sekund. Prędkość maksymalną ograniczono do 150 km/h. Co ciekawe, e-Fiat podczas bezszelestnej jazdy z prędkością do 20 km/h ostrzeże pieszych i rowerzystów specjalnym dźwiękiem, jednak nie będzie to jakiś tam bezduszny sygnał komputerowy, lecz delikatnie zanucony utwór "Amarcord" Nino Roty. Bellissima!

Włoski producent razem z wprowadzeniem nowej elektrycznej 500-ki daje do zrozumienia, że czas ładowania nie jest już barierą czy problemem. Jakim cudem? Malkontentom zamyka usta wyposażając auto w szybką ładowarkę o mocy 85 kW, która pozwoli błyskawicznie uzupełnić prąd. Dzięki niej zaledwie 5 minut ma wystarczyć, aby zgromadzić energię na pokonanie 50 km, czyli więcej niż to potrzebne do przeciętnego codziennego użytkowania samochodu. Ładowanie do 80 proc. powinno trwać 35 minut.

Poza tym Fiat przewidział również rozwiązania do domowego ładowania. Premierowa wersja nowej 500 dostanie Easy Wallbox, który będzie można podłączyć do normalnego gniazdka i zarządzać nim przez Bluetooth. Co ważne, urządzenie nie wymaga konfiguracji przez specjalistę, a ładowanie z mocą do 3 kW rozpoczyna się automatycznie po połączeniu z autem. Easy Wallbox ma też opcję zwiększenia mocy do 7,4 kW – wtedy uzupełnienie akumulatorów potrwa ok. 6 godz. W bagażniku znajdzie się też kabel Mode-3 do ładowania prądem zmiennym na publicznych stacjach.

Nowa 500 zaoferuje trzy tryby jazdy: Normal, Range i Sherpa. Ten ostatni zatroszczy się o jak najmniejsze zużycie energii, dlatego m.in. ograniczy prędkość do 80 km/h, wyłączy klimatyzację i podgrzewanie foteli czy "zmiękczy" reakcję pedału przyspieszenia. W ustawieniu Normal zachowanie 500-ki ma być najbardziej zbliżone do prowadzenia auta spalinowego. Z kolei Range włączy funkcję "one-pedal-drive" – wówczas zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia spowoduje znacznie większe opóźnienie niż w przypadku silnika spalinowego, prawie tak, jak przy naciskaniu hamulca. A energia z rekuperacji trafi do akumulatora. Po jakimś czasie można dojść do takiej wprawy, że wytracanie prędkości i zatrzymywanie przed światłami będzie odbywać się wyłącznie w ten sposób.

Reklama

Włosi podkreślają, że nowy Fiat 500 będzie pierwszym samochodem w swoim segmencie, który zapewni autonomiczną jazdę na poziomie 2. A to oznacza wsparcie kierowcy szeregiem systemów. Przednia kamera zajmie się obserwacją otoczenia auta. Inteligentny adaptacyjny tempomat zahamuje lub przyspieszy, reagując na wszystkich uczestników ruchu drogowego (samochody, rowerzystów, pieszych). Również elektronika zadba o utrzymanie na środku pasa ruchu.

W Polsce nowy elektryczny Fiat 500 zadebiutuje jesienią. Jeśli jednak ktoś nie może się doczekać, to na stronie producenta po wpłacie 500 euro może zarezerwować specjalną, premierową wersję "La Prima" limitowaną do 500 sztuk. Taka ekskluzywna 500-ka na prąd jest wyposażona w reflektory full LED, skórzaną tapicerkę, 17-calowe diamentowane alufelgi oraz chromowane wstawki w oknach i panelu bocznym. Auto dostanie również plakietkę z numerem sztuki oraz nazwą kraju sprzedaży.

Nowy elektryczny Fiat 500 będzie produkowany we Włoszech.