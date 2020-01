Fiat 500 produkowany w Tychach i Panda to najpopularniejsze w Europie samochody miejskie. Efektownie wyglądają, są poręczne, niewiele palą – nic więc dziwnego, że co roku na Starym Kontynencie sprzedaje się ok. 400 tys. sztuk tych aut. Jednak i one musiały ugiąć się przed nowymi przepisami dotyczącymi emisji spalin. Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje zaostrzona norma na poziomie 95 g CO 2 /km i jest ona związana z wysokimi karami dla producentów (95 euro za 1 g przekroczenia emisji, liczone od wszystkich wprowadzonych na rynek UE nowych aut). Stąd włoski producent znany z wydajnych silników zdecydował się na technologię hybrydową. A 500-ka i Panda są pierwszymi modelami, którym wszczepiono zelektryfikowane serce.

Fiat 500 Hybrid i Panda Hybrid

W nowym układzie napędowym Fiat postawił na rozwiązanie Mild Hybrid łączące litrowy silnik 3-cylindrowy z rodziny FireFly o mocy 70 KM przy 6000 obr./min i maksymalnym momencie obrotowym 92 Nm przy 3500 obr./min z 12-woltowym elektrycznym BSG (Belt integrated Starter Generator) i baterią litową. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik benzynowy. Zamiast typowego alternatora mamy "rozrusznik-alternator" (BSG), który ładuje akumulator podczas hamowania (silnikiem spalinowym), a podczas przyspieszania potrafi wspomagać silnik konwencjonalny. Przy okazji zastępuje rozrusznik, co poprawia komfort w mieście, ponieważ układ start-stop znacznie mniej hałasuje.

Jak działa technologia FCA Mild Hybrid benzyna? Głowica litrowego silnika ma dwa zawory na każdy z trzech cylindrów i pojedynczy wałek rozrządu z ciągłą zmianą faz rozrządu (rozrząd napędzany jest łańcuchem). Inżynierowie Fiata podkreślają, że kompaktowa komora spalania, kanały dolotowe i zewnętrzny EGR zapewniają wyjątkowo wysoki stopień sprężania (12:1), co przekłada się na lepszą wydajność cieplną. Stworzony we współpracy z firmą Teksid korpus silnika został wykonany z wysokociśnieniowego odlewu stopu aluminium z żeliwnymi tulejami cylindra, co pozwala skrócić czas rozruchu i zredukować masę silnika do zaledwie 77 kg. Ponadto, by podkręcić efektywność silnika, straty tarcia zmniejszono za pomocą mechanizmu korbowego ze stosunkiem skoku do średnicy cylindra wynoszącym 1,24 oraz przesunięto korbowód o 10 mm.

Silnik zasypia przy prędkościach poniżej 30 km/h

System BSG jest zamontowany bezpośrednio na silniku i obsługiwany jest przez pasek, który napędza również mechanizmy pomocnicze. System pozwala na odzyskanie energii podczas hamowania i zwalniania, przechowywanie jej w akumulatorze litowym o pojemności 11 Ah i wykorzystanie, przy maksymalnej mocy 3600 W, do ponownego uruchomienia silnika w trybie Stop&Start i wspomagania go podczas przyspieszania.

Dzięki tej technologii, silnik spalinowy wyłącza się nawet przy prędkościach poniżej 30 km/h, poprzez prostą zmianę biegu na neutralny (wskaźnik na desce rozdzielczej, który wyświetla informacje o układzie hybrydowym, podpowiada kierowcy, kiedy to zrobić). W tym trybie akumulator litowy zasila wszystkie funkcje, zapewniając pełną kontrolę nad autem.

Napęd Mild Hybrid Pandy i 500-ki zestawiono z najnowszą wersją manualnej, sześciostopniowej skrzyni biegów C514 (poprzecznie montowana przekładnia, napęd na przód). Inżynierowie dla lepszej zwrotności i wydajności zastosowali nowe łożyska i uszczelki o niskim współczynniku tarcia, specjalny samar oraz niespotykane dotąd przełożenie 6. biegu, które poprawia spalanie podczas jazdy poza miastem. Nowy system umożliwił obniżenie całego zespołu napędowego o 45 mm, co poprzez niższy środek ciężkości pozytywnie wpływa na zachowanie samochodu na drodze.

Inżynierowie na przykładzie Pandy Cross zapewniają, że porównaniu do wersji 1.2 Fire o mocy 69 KM, silnik Mild Hybrid redukuje zużycie paliwa, zmniejszając w ten sposób emisję CO 2 średnio od 20 do nawet 30 proc. Nie tracą na tym osiągi, a kierowca może korzystać również ze wszystkich zalet hybrydy (samochód jest zgodny z normą Euro 6D Final) i cieszyć się obniżoną akcyzą (wg nowych przepisów dotyczących hybryd nieładowanych z sieci z silnikiem do 2 l obniżony podatek wynosi 1.55 proc. zamiast 3,1 proc.).

Włosi nie byliby sobą, gdyby przy okazji wprowadzenia innowacji nie zaznaczyli tego faktu w szczególny sposób. Właśnie dlatego Fiat 500 i Panda Hybrid będą już na starcie dostępne ekskluzywnej serii specjalnej Launch Edition. Auta wyróżni napis "Hybrid" na klapie bagażnika oraz logo w kształcie litery "H", które tworzą dwie krople rosy na środkowym słupku.

Tapicerka z morza

Fiat podkreśla, że tapicerka tych aut po raz pierwszy w motoryzacji jest częściowo wykonana z przędzy uzyskanej z plastiku pochodzącego z recyklingu (10 proc. tworzywa pochodzi z oczyszczania mórz, a 90 proc. z lądu). By uzyskać ten materiał należy najpierw przekształcić plastik w płatki PET, później z tych płatków wytworzyć przędzę, z której produkowane są tkaniny. W fazie tkania, poliester pochodzenia morskiego jest mieszany z innymi, przyjaznymi dla środowiska włóknami, które są poddawane recyklingowi lub pochodzą z odzysku. Ten zielony proces oparty na oszczędności wody i energii uzupełnia zastosowanie ekologicznych barwników i wykończeń.

Fiat 500 Hybrid będzie produkowany w Tychach, a Panda Hybrid we Włoszech. Auta można już zamawiać, salonach pojawią się odpowiednio od lutego i marca.

Wraz z wprowadzeniem obu hybryd Fiat rozpoczyna proces elektryfikacji gamy. Rok 2020 zapisze się w 120-letniej historii marki jako początek produkcji zupełnie nowej w 100 proc. elektrycznej 500-ki w Turynie.