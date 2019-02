Skoda Kamiq to najmłodsze dziecko rodziny SUV-ów. Producent wiąże z tym autem ogromne nadzieje. Nie jest wykluczone, że stanie się najpopularniejszym modelem tej marki...

– W ubiegłym roku co trzeci sprzedawany samochód w Europie był modelem typu SUV. Największy wzrost można przypisać małym SUV-om, których sprzedaż w Europie wzrosła aż o 29 proc., do 2 milionów sztuk. Obserwując potrzeby konsumentów zdecydowaliśmy się zaprojektować zupełnie nowy samochód – kolejny kamień milowy w naszej historii – mówi Bernhard Maier, prezes Skoda Auto. – Skoda Kamiq to kluczowy element realizowanej kampanii modelowej Skody. Do końca 2022 roku wzbogacimy nasze portfolio o ponad 30 nowych modeli. Naszym celem jest zwiększenie sprzedaży z około 1,25 miliona samochodów do 2 milionów pojazdów rocznie w połowie lub pod koniec następnej dekady – dodaje.