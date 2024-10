Kiedy włączyć światła przeciwmgielne?

Nadmierna prędkość to zdecydowanie najczęstsze przewinienie polskich kierowców. No, chyba że mówimy o ponurym i mglistym dniu - wtedy noga sama wędruje na hamulec, a ręka automatycznie sięga do włącznika świateł przeciwmgielnych. W jesienne poranki i wieczory można odnieść wrażenie, że najczęściej łamanym przepisem staje się ten, który reguluje sposób korzystania ze świateł przeciwmgłowych.

Rzadko używany przycisk w samochodzie z reguły jest nadużywany przez nadgorliwych kierujących. Mandat można jednak dostać tak za nadgorliwość, jak i opieszałość w tej kwestii. Oprócz widma kary, warto wspomnieć też o kulturze jazdy. Światła przeciwmgłowe potrafią oślepiać kierowców.

Światła przeciwmgłowe - kiedy należy się mandat?

Przeciwmgielne przy przeciwmgłowe? Obie formy uznawane są za poprawne, choć przepisy mówią o "przeciwmgłowych". Zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazują dokładnie, kiedy należy korzystać z tego rodzaju tylnych i przednich świateł. Te z tyłu pojazdu należą do obowiązkowego wyposażenia. Przednie są opcjonalne, a wiele aut nie posiada ich wcale. Takie regulacje wynikają z faktu, że przeciwmgłowe z reguły mają zapobiegać najechaniu właśnie na tył poprzedzającego pojazdu. Mocniejsze, przednie reflektory z łatwością przebijają się nawet przez gęstą mgłę.

Co mówi ustawa? Jej zapisy wyjaśniają, kiedy stosować światła przeciwmgłowe. Artykuł 30. mówi:

Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,

b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;

(…)

2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

W skrócie, oznacza to, że prawo nakłada na kierowcę obowiązek korzystania z przeciwmgielnych tylko w bardzo intensywnym zamgleniu - przy widoczności mniejszej niż 50 metrów, czyli takiej, że nie widzimy nawet kolejnego słupka drogowego. Występowanie tak mlecznej, nieprzejrzystej mgły jest rzadkością - regularnie pojawia się tylko w niektórych miejscach w Polsce np. na górskich drogach, na terenach o specyficznej rzeźbie terenu, czy w określonych warunkach atmosferycznych w pobliżu zbiorników wodnych lub rzek. Mówiąc krótko - dla większości kierowców, okazja do zgodnego z przepisami wykorzystania świateł przeciwmgłowych to prawdziwe święto.

Częsty błąd kierowców. Kiedy włączyć przeciwmgłowe?

Mimo obowiązującego prawa, nietrudno spotkać na drodze samochód na światłach przeciwmgielnych w warunkach bardzo lekkiego. Kierowcy oślepiają w ten sposób jadących za nimi (zwłaszcza po zmroku i w mieście), a co gorsza, sprawiają, że światła "stop" są mniej widoczne. Nie każdy pamięta, że za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgłowych policja może nam wręczyć mandat. Co sprawia, że kierowcy tak często nadużywają przeciwmgielnych?

Zdarza się, że mgła występuje jedynie lokalnie i przerzedza się, a kierowcy zapominają wyłączyć świateł. Często jazda na przeciwmgłowych wynika też z nieznajomości przepisów lub trudności w określeniu, czy widoczność wynosi w danej chwili 50 metrów. Warto przyjąć prostą zasadę - jeśli mamy wątpliwości, czy widoczność spadała już poniżej 50 metrów, w rzeczywistości prawdopodobnie jest ona większa. Mgła ograniczająca widoczność w tak znacznym stopniu jest prawdziwą rzadkością.

Jaki mandat za światła przeciwmgielne?

Za nadużywanie świateł przeciwmgłowych, a więc włączanie ich w warunkach dostatecznej widoczności, przepisy przewidują 100 zł mandatu i 2 punkty karne.

Wykroczeń związanych ze stosowaniem właściwych świateł jest zdecydowanie więcej. Taryfikator przewiduje osobne mandaty za jazdę bez świateł mijania, czy korzystanie ze świateł drogowych w niewłaściwy sposób. Oto, jakie kary grożą kierowcom:

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - 300 zł i 4 punkty karne

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu - 100 zł i 2 punkty karne

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej - 100 zł

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu - 200 zł i 4 punkty karne

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 200 zł

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności - do 300 zł i 3 punkty karne

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych - 100 zł i 2 punkty karne

Przednie światła przeciwmgielne. Patrz na znaki

A co z przednimi światłami przeciwmgielnymi? Tak jak wspomnieliśmy, nie należą one do obowiązkowego oświetlenia pojazdu, a i używanie ich w niewłaściwy sposób nie oślepia tak, jak nadużywane światła tylne. Przepisy regulują jednak kwestię ich używanie i stanowią, że możemy korzystać z takiego oświetlenia zarówno podczas występowania gęstej mgły, jak i na krętych drogach od zmierzchu do świtu. Kręta droga musi być jednak oznaczona odpowiednim znakiem, a opisuje to punkt 5. artykułu 51 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Znaki te to A-3 i A-4 (niebezpieczne zakręty ze wskazaniem kierunku pierwszego z nich) z dodatkowymi tabliczkami: