Paliwo E10 czy benzyna 95 E5? Jaka jest różnica?

Od 1 stycznia 2024 r. z polskich stacji paliw sukcesywnie znika benzyna 95 z oznaczeniem E5, a jej miejsce zajmuje "95-ka", tyle że już E10. Jaka jest różnica? Pod cyferką "5" lub "10" kryje się procent dodawanych do paliwa biokomponentów. Oznacza to, że w nowej benzynie 95-oktanowej znajduje się do 10 proc. bioetanolu. Rząd więc ostrzega:

Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

W związku z licznymi wątpliwościami powstała wyszukiwarka E10 pozwalająca sprawdzić, czy samochód może bez problemu poruszać się na nowej benzynie E10, czy będzie to dla niego szkodliwe i zostało wam tankowanie drogiej benzyny 98 E5.

Jakie youngtimery według rządowego spisu nie powinny być tankowane paliwem E10? Oto kilka ciekawych aut:

Alfa Romeo 155

Pierwsza na liście jest Alfa Romeo 155 i inne modele włoskiej marki z podobnych roczników. Rządowy spis podaje, że dosłownie wszystkie silniki w tych samochodach nie powinny być zasilane paliwem E10. Co więcej, każda jednostka napędowa tej marki produkowana do 2005 roku nie powinna mieć styczności z nową benzyną z 10 proc. zawartością bioetanolu. Dopiero od 2011 roku wszystkie silniki zostały do tego paliwa przystosowane.

Honda Civic IV generacji

Kolejną "ofiarą" zmiany paliwa jest Honda i wszystkie starsze modele japońskiej marki. Jednym z nich jest Civic IV generacji, w przypadku którego, podobnie jak w sytuacji Alfy Romeo, nie powinniście tankować paliwa E10 do żadnego silnika w gamie modelowej. Sprawa dotyczy oczywiście głównie podpowiedzi strony rządowej, jednak nawet Honda na swojej oficjalnej brytyjskiej stronie podaje, że dopiero od 1996 roku paliwo E10 jest bezpieczne.

Benzynę E10 można stosować we wszystkich modelach samochodów marki Honda wyposażonych w elektroniczny wtrysk paliwa (Honda PGM-FI). Honda PGM-FI znajduje się we wszystkich modelach od 1996 r.

Mazda MX-5

Trzecim youngtimerem, którego dotyka zmiana na stacjach paliw, jest Mazda MX-5. Sprawa dotyczy zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji popularnego roadstera z Japonii. To szczególnie bolesne dla wszystkich traktujących swoją MX-5 jako hobbystyczne auto na letnie przejażdżki: te od 2024 roku będą o wiele droższe. Mazda na swojej oficjalnej stronie w Wielkiej Brytanii potwierdziła, że dopiero trzecia generacja od 2005 roku (NC) może poruszać się na paliwie E10. Reszta powinna być tankowana E5, czyli benzyną 98.

Peugeot 205

Chociaż na polskiej stronie rządowej nie ma żadnych informacji dotyczących Peugeota 205 (i innych starych modeli francuskiej marki), to brytyjska strona producenta potwierdza, że każdy model wyprodukowany przed 2000 rokiem powinien być tankowany w dalszym ciągu paliwem E5 z wyższą liczbą oktanową 98. Oznacza to, że nie tylko miłośnicy popularnego hatchbacka będą mieli droższe wizyty na stacjach paliw, ale też właściciele innych modeli, takich jak 309, czy 405.

Skoda Favorit

Listę zamyka iście czeski klasyk, który swoją popularność zdobył na polskich drogach w latach 90. Co ciekawe, modelu nie ma na oficjalnej polskiej liście, jednak informacje możemy bazować na silniku 1.3 znajdującym się w Skodzie Felicii. To jednostka, którą umieszczano w poprzedniku, a strona rządowa wskazuje, by nie tankować do niej paliwa E10.

Jak to jest z paliwami E10 w samochodach klasycznych?

Wielu mechaników uważa, że paliwo E10 wcale nie są takie szkodliwe, jak podaje strona rządowa. Gdzie leży prawda? Zmiana składu paliwa często bywa dla samochodów szkodliwa głównie pod kątem zmiany mieszanki. W samochodach z wtryskiem elektronicznym mieszankę ustala komputer, który może przestroić się sam, lub może go przestroić odpowiedni zakład. Inaczej to wygląda w przypadku klasyków z wtryskiem mechanicznym lub gaźnikiem, w których zmian trzeba dokonać manualnie. Zdrowy rozsądek podpowiada, by informacji poszukać u producenta. Przykładowo, BMW podaje, że niemal każdy silnik benzynowy może być tankowany paliwem E10, jednak posiadacze aut sprzed 1994 roku powinni sprawdzić instrukcję obsługi i dowiedzieć się, czy nie ma przeciwwskazań. Jeśli sam producent odradza tankowanie nowego paliwa, to zalecamy pozostanie przy E5 w formie benzyny 98. W innym wypadku mogą wystąpić dość drogie usterki, takie jak wypalenie zaworów.