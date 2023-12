Podgrzewana przednia szyba: zalety i wady

Podgrzewana przednia szyba to bezcenny gadżet dla każdego przeciwnika skrobaczki. Grzanie działa dokładnie tak samo jak w przypadku tylnej szyby: umieszczone zostały w niej drobne żyłki, które się rozgrzewają i topią lód znajdujący się na szybie.

Lista zalet jest oczywista: nie musicie skrobać szyby, tym samym nie narażając jej na zarysowania, nie musicie też tracić czasu na odmrażanie jej. Co więcej, podgrzewanie może być przydatne także w innych sezonach, zapobiegając parowaniu.

Wadą są przede wszystkim same żyłki, które pod światło wyglądają jak cieniutkie zarysowania i mogą niektórym przeszkadzać. Widać je także podczas jazdy nocnej, kiedy odbijają się światła latarni.

Podgrzewana przednia szyba to nie tylko atrybut nowych aut

Funkcja istnieje od lat, co można zauważyć także w starszych samochodach. Wynalazek powstał w ubiegłym wieku: pierwszym, który go zastosował, był Rolls-Royce w modelu Silver Shadow, w roku 1969. Nikt jednak się do patentu specjalnie nie odniósł i pomysł dość szybko upadł, ze względu na przepisy i zbyt grube żyłki zasłaniające widok kierowcy.

Poprawianie pomysłu brytyjskiego producenta trochę trwało, ale wreszcie z nową technologią wystąpił Ford w 1989. Amerykanie nazwali swój patent "Quickclear", stosując bardzo słabo widoczne żyłki grzewcze, które miały nie przeszkadzać kierowcom. Na tym w zasadzie moglibyśmy skończyć: Ford zastrzegł sobie patent i aż do 2011 roku nikt inny nie mógł skorzystać z grzania szyb. Mimo to, w wielu innych samochodach możecie się spotkać z taką funkcją, bo amerykański producent był współwłaścicielem kilku marek. Po 2012 roku otwarto możliwość produkcji innym firmom.

Jak widać, nie jest to zupełnie nowoczesny wynalazek. Jakie więc tanie, używane samochody można kupić z podgrzewaną przednią szybą? Przejrzeliśmy rynek.

Tanie samochody z podgrzewaną przednią szybą. Na pierwszym miejscu: Ford

Z racji historii wynalazku grzanej przedniej szyby, trudno nie rozpocząć zestawienia od samego Forda. Tutaj wybór macie naprawdę szeroki, bo dotyczy niemal każdego modelu producenta. Najtańsze auto, które możecie kupić z tym gadżetem, to prawdopodobnie Focus pierwszej generacji, lub starsze Fiesty za niecałe 2-3 tysiące złotych. Nie ma potrzeby wyboru konkretnego modelu, bo niemal każdy mógł być w taki sposób doposażony.

Renault Laguna

Jeśli szukacie modeli innych producentów niż Ford, to nie jest to takie łatwe zadanie. Jeden z pierwszych, tanich samochodów z tą funkcją, to Renault Laguna I i II generacji. Gadżet raczej nie jest często spotykany, ale po stosunkowo niedługich poszukiwaniach bez problemu znajdziecie coś wartego uwagi. Oczywiście nowsze Laguny, Megane i inne modele powyżej rocznika 2012 będą miały podgrzewaną przednią szybę bardzo często.

Funkcja podgrzewanej przedniej szyby obecnie nie wpływa znacząco na cenę używanej Laguny. Zarówno pierwsza jak i druga generacja na ten moment to wydatek około 5 tysięcy złotych za egzemplarz w ładnym stanie. Jeśli szukacie trzeciej generacji, to przygotujcie się na konieczność wydania około 20 tysięcy złotych i więcej.

Fiat Panda III generacji

Fiat Panda III generacji to zdecydowanie najnowsze i najdroższe auto na tej liście, chociaż w dalszym ciągu w zasięgu ręki wielu kierowców. Model był produkowany już od 2011 roku, więc Fiat mógł bez problemów zainstalować patent w swoim samochodzie. Obecnie ceny Pand III generacji sięgają 20-30 tysięcy złotych. Podgrzewana przednia szyba znacznie podnosi wartość samochodów, ale nie jest nieosiągalna.

Nie jest łatwo znaleźć. Chyba że…

Chyba, że jest to Ford. Są modele, które mógłbym dopisać do tego zestawienia (czasami zdarzy się Skoda Superb, czy starsza Mazda Xedos lub 6), ale jest to na tyle rzadki widok, że trudno przewidzieć, jaki budżet będziecie musieli przeznaczyć na zakup takiego auta.

Odpowiedzią jest więc: szukajcie Forda. Możecie kupić niemal każdy segment, w każdym budżecie. Podgrzewana przednia szyba była w Escortach, Fiestach, Mondeo, była też w nowszym Fordzie Ka, minivanach, a nawet kombivanach i dostawczakach. Przeglądanie Fordów to zdecydowanie najłatwiejszy sposób, żeby znaleźć sobie tanie, używane auto z podgrzewaną przednią szybą.