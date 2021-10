Benzyna 95 i diesel w cenie 6 zł za litr to rekord ostatnich dni. I wygląda na to, że w nadchodzącym tygodniu będzie jeszcze drożej. - Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla polskich kierowców, ceny na stacjach mocno idą w górę i zapewne ten rajd podwyżkowy jeszcze się nie zakończy - powiedział Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

W ocenie eksperta ceny detaliczne paliw na stacjach w przyszłym tygodniu, będą zależały od ruchów cen w polskich rafineriach, a te na przestrzeni ostatnich kilku dni bardzo wzrosły i ponownie ustanowiły swoje historyczne rekordy. - Dziś benzyna bezołowiowa 95 kosztuje średnio w sprzedaży hurtowej 4802,60 zł/1000 litrów, to o 68 zł więcej niż tydzień temu. Olej napędowy podrożał bardziej, bo dziś jego cena wynosi przeciętnie 4914,40 zł, co oznacza, że cena metra sześciennego wzrosła o 1,73 proc,. czyli o 83,40 zł na litrze - wyliczyli.

Benzyna 95 i diesel za ponad 6 zł - to już się dzieje

W Warszawie są już stacje, które sprzedają benzynę 95 i olej napędowy nie tylko po 5,99 zł, ale za ponad 6 zł - dokładnie po 6,06 zł za litr! Na dowód mamy zdjęcie... Gaz LPG kosztuje tam 3,14 zł.

Benzyna, diesel i gaz LPG jeszcze droższe od tego weekendu

Zdaniem e-petrol.pl takie ruchy cenowe w rafineriach muszą przenieść się na stacje tankowania, ponieważ sprzedawcy detaliczni ograniczyli już do minimum swoje marże i nie mają w praktyce żadnego pola manewru. - Kierowcy już od tego weekendu mogą spodziewać się wyraźnych korekt cen na pylonach stacji paliw - zapowiadają analitycy.

Benzyna 95 będzie sprzedawana w cenie 5,90-6,03 zł za litr. Diesel może być oferowany po tyle samo.

Gaz LPG? W przypadku tego paliwa podwyżki wynikają z dużej podaży paliwa i trudności z zaspokojeniem rynku przez importerów. Stąd autogaz nadal będzie drożał. W przyszłym tygodniu średnia cena litra LPG powinna wynieść od 3,11 do 3,20 zł.

Czy cena LPG dojdzie do 4 zł za litr? - Myślę, że na razie to ekstremalny scenariusz – realne poziomy na najbliższe tygodnie to 3,15-3,25 zł/l - zapowiedział dziennik.pl Bogucki.

Cena 6 zł za litr paliwa na dłużej

- Obawiam się, że coraz częściej na polskich stacjach będzie 5,99 zł, czy nawet 6 zł za litr - zapowiedział Bogucki. - W najbliższych tygodniach stacje będą walczyć ostro, żeby tej "szóstki" jednak nie wprowadzać na pylony, ale w którymś momencie schodzenie z własnych marż nie będzie do końca możliwe i wtedy "szóstka" niestety może zagościć na wielu polskich stacjach - podkreślił ekspert.

Można spodziewać się benzyny po 7 zł za litr?

- Pękła granica 6 zł za Pb98, jednak po długim okresie pozostawania na "barierze" 5,99 zł/l. Tak zapewne będzie też z Pb95 – możemy zobaczyć ten skok dopiero za jakiś czas. O 7 zł za litr nie mamy nawet co mówić, bo to skrajnie odległy scenariusz - powiedział dziennik.pl Bogucki.

Czy rząd dysponuje jakimiś instrumentami by ulżyć kierowcom?

- Nie ma zbyt wiele, sama możliwa korekta w akcyzie dla benzyny nie byłaby zbyt duża, a inne narzędzia nie bardzo umiem sobie wyobrazić - wyjaśnił nam ekspert.

Ceny paliw systematycznie rosną

W mijającym tygodniu średnia cena benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego wynosiła 5,89 zł za litr, to o odpowiednio 4 i 10 groszy więcej, niż w ubiegłym tygodniu.

Podwyżka po raz pierwszy od dawna objęła cenę benzyny bezołowiowej 98 – która podrożała średnio w Polsce o 10 gr na litrze i kosztowała 6,09 zł.

Także gaz LPG zdrożał o 8 gr na litrze, ustanawiając swój nowy historyczny rekord cenowy na poziomie 3,11 zł.