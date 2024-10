Paliwo drożeje. Oto nowe ceny benzyny 95, LPG i ON

Ostatnie podwyżki hurtowych cen paliw znalazły odbicie na stacjach. Kierowcy zapłacą drożej za tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG. Jaki rachunek wybije kasa po tankowaniu?

- Paliwa na stacjach podrożały i jest to pierwsza podwyżka od czerwca tego roku. (…) Kierowcom nie sprzyja też obserwowane od początku miesiąca osłabienie złotówki w relacji do amerykańskiego dolara - zauważają analitycy e-petrol.pl.

Reklama

Koniec taniego paliwa. Lepiej zatankuj jeszcze dziś

Benzyna 95 w ostatnim tygodniu zdrożała o 4 grosze i litr tego paliwa kosztuje średnio 5,93 zł. Aktualna cena oleju napędowego to 5,99 zł/l - to o 6 groszy więcej niż przed tygodniem. Gaz LPG także zdrożał o 6 groszy do poziomu 2,91 zł/l.

- Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak jest też z obniżkami na stacjach, które towarzyszyły kierowcom od kilku miesięcy. Spadkowa tendencja niestety się odwróciła i za tankowanie, pierwszy raz od końca czerwca tego roku, znów musimy zapłacić więcej. (…) Podwyżki na stacjach nie będą miały raczej jednorazowego charakteru - zapowiadają eksperci.

Reklama

Nowe ceny paliw od poniedziałku 11 października. LPG wystrzelił

Zdaniem analityków e-petrol.pl benzyna 95 teraz będzie kosztować 5,91-6,03 zł/l. Olej napędowy zdrożeje do poziomu 5,99-6,11 zł/l. Największy szok może czekać kierowców samochodów z instalacją LPG - ich ulubione paliwo wystrzeli co ceny 2,92-3,00 zł/l.

Ceny LPG przebiją granicę 3 zł/. Tyle zapłacisz za benzynę i diesla od 14 października